Fenerbahçe'den En-Nesyri veda! Resmen açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Ittihad FC'ye transfer olan Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'ye teşekkür etti. İşte sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı o paylaşım... | Son dakika FB spor haberleri

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 14:40 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 14:43
Trendyol Süper Lig'de ara transfer perdesinin kapanmasına sayılı saatler kala Al-Ittihad ile yürüttüğü transfer görüşmelerinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi renklerine bağladı. Takas + para formülü ile Fransız yıldızı renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri'yi Suudi Arabistan Pro Ligi ekibine transfer etti. İşte Kadıköy ekibinin yaptığı veda paylaşımı...

"TEŞEKKÜRLER YOUSSEF EN NESYRI"

"Futbolcumuz Youssef En-Nesyri'nin, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad FC'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Formamızı giydiği süre boyunca sahadaki mücadelesi ve profesyonelliğiyle kulübümüze değer katan En-Nesyri'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni bölümünde başarılar dileriz."




