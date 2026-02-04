Fenerbahçe'den En-Nesyri veda! Resmen açıklandı

Trendyol Süper Lig'de ara transfer perdesinin kapanmasına sayılı saatler kala Al-Ittihad ile yürüttüğü transfer görüşmelerinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi renklerine bağladı. Takas + para formülü ile Fransız yıldızı renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri'yi Suudi Arabistan Pro Ligi ekibine transfer etti. İşte Kadıköy ekibinin yaptığı veda paylaşımı...

"TEŞEKKÜRLER YOUSSEF EN NESYRI"

"Futbolcumuz Youssef En-Nesyri'nin, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad FC'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Formamızı giydiği süre boyunca sahadaki mücadelesi ve profesyonelliğiyle kulübümüze değer katan En-Nesyri'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni bölümünde başarılar dileriz."