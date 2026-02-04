UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası’nda üçüncü gün tamamlandı!

Konya'nın ev sahipliği yaptığı UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nın üçüncü günü akşam seansı yarı final ve final mücadelelerine sahne oldu.

Kadınlar Bireysel Sprint Yarışı yarı final mücadeleleriyle başlayan akşam seansı, erkekler sprint yarışı çeyrek final karşılaşmalarıyla devam etti. Program kapsamında kadınlar omnium yarışının eliminasyon etabı koşulurken, seans erkekler scratch yarışı finali ve erkekler bireysel takip yarışı finalleriyle sürdü. Günün ikinci seansı, kadınlar bireysel sprint yarışı final karşılaşmaları ve kadınlar omnium yarışının puan yarışı etabıyla sona erdi.

KADINLAR SPRINT'TE ALTIN MADALYA DÜNYA REKORU SAHİBİ EMMA FINUCANE'IN

Kadınlar bireysel sprint yarı finalinde, 3 Şubat'ta 9.759 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kıran Büyük Britanyalı Emma Finucane, kıran kırana geçen mücadelenin ardından Alina Lysenko'yu mağlup ederek finale yükseldi. Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Büyük Britanyalı Sophie Capewell, Alman sporcu Lea Sophie Friedrich karşısında galip gelerek finale adını yazdıran bir diğer isim oldu.

Altın madalya mücadelesinde ise Emma Finucane, finalde vatandaşı Sophie Capewell karşısında üstün bir performans sergileyerek şampiyonluğa ulaştı. Bronz madalya yarışında ise Alina Lysenko (AIN), Alman rakibi Lea Sophie Friedrich'i geride bırakarak podyumun üçüncü basamağına çıktı.

KADINLAR OMNIUM'DA ŞAMPİYON ANNA MORRIS

Scratch, tempo yarışı, eliminasyon ve puan yarışı etaplarından oluşan kadınlar omnium yarışında dört etabın tamamlanmasının ardından genel klasmanda ilk üç sıra belli oldu. Büyük Britanyalı Anna Morris, toplam 110 puanla zirvede bulunurken, Belçikalı Shari Bossuyt aynı puanla (110) ikinci sırada yer aldı. Podyumun üçüncü basamağına ise Norveçli Anita Yvonne Stenberg, 102 puanla yerleşti.

ERKEKLER BİREYSEL SPRINT'TE YARI FİNALE YÜKSELEN İSİMLER BELLİ OLDU

Erkekler bireysel sprint yarışı çeyrek finalinde kıyasıya mücadeleler yaşandı. Büyük Britanyalı Matthew Richardson, vatandaşı Harry Ledingham-Horn'u mağlup ederek adını yarı finale yazdırırken, Hollandalı Harrie Lavreysen Çek sporcu Dominik Topinka karşısında galip gelerek tur atlayan bir diğer isim oldu. Günün diğer eşleşmelerinde Nikita Kiriltsev (AIN), Fransız rakibi Tom Derache'yi geçerek yarı finale yükselirken, Polonyalı Mateusz Rudyk ise Alman sporcu Maximilian Dörnbach'ı mağlup ederek yarı final biletini alan isimler arasında yer aldı.

ERKEKLER SCRATCH YARIŞI'NDA ŞAMPİYON VOGEL

Erkekler scratch yarışı finali, yüksek tempolu ve çekişmeli anlara sahne oldu. Mücadelenin ardından İsviçreli Alex Vogel, güçlü performansıyla altın madalyanın sahibi olurken, Ilya Savekin (AIN) ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Yarışı üçüncü sırada tamamlayan Vincent Hoppezak (Hollanda) ise bronz madalyaya uzanan isim oldu.

ERKEKLER BİREYSEL TAKİP YARIŞI'NDA MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Erkekler bireysel takip yarışı altın madalya mücadelesinde 60. Cumhurbaşkanlığı Marmaris Etabı'nın kazananı Lev Gonov (AIN), güçlü temposunu yarış boyunca koruyarak 4:03.491'lik derecesiyle zafere ulaşırken, Danimarkalı Juel Robin Skivild 4:05.577 ile gümüş madalyanın sahibi oldu. Bronz madalya yarışında ise İtalyan bisikletçi Renato Favero, 4:01.749'luk derecesiyle Büyük Britanyalı Matthew Bostock'u geride bırakarak podyumun üçüncü basamağına çıktı.

ERKEKLER SCRATCH'TE RAMAZAN YILMAZ'DAN FİNAL MÜCADELESİ

Erkekler scratch yarışında Türkiye'yi temsil eden Ramazan Yılmaz, sabah seansında koşulan elemelerde başarılı bir performans sergileyerek finale yükselmeyi başardı. Günün ilerleyen bölümünde Avrupa'nın önde gelen sporcularının yer aldığı final mücadelesinde piste çıkan Ramazan Yılmaz, yüksek hız ve yoğun taktik mücadelenin yaşandığı yarışta mücadele etti.

ŞAMPİYON SPORCULARA ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Ödül seromonisinde şampiyon sporculara ödülleri; Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Asbaşkanı Raivo Rand, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Yönetim Kurulu Üyesi Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Onur Şahin ve Sami Ağaoğlu tarafından takdim edildi.