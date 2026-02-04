Renato Nhaga, Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'ın Portekiz temsilcisi Casa Pia ile transferi üzerine el sıkıştığı 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Renato Nhaga, sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a geliyor. Nhaga, 4 Şubat Çarşamba günü saat 13.45'te İstanbul'da olacak. Sarı-kırmızılıların resmi prosedürlerin ardından Gine-Bissaulu oyuncuyu açıklaması bekleniyor.