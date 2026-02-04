CANLI SKOR ANA SAYFA
Renato Nhaga, Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'ın Casa Pia'dan transferi üzerine anlaşma sağladığı Renato Nhaga, sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a geliyor. İşte 18 yaşındaki futbolcunun geliş saati...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 11:15 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 11:46
Galatasaray'ın Portekiz temsilcisi Casa Pia ile transferi üzerine el sıkıştığı 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Renato Nhaga, sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a geliyor. Nhaga, 4 Şubat Çarşamba günü saat 13.45'te İstanbul'da olacak. Sarı-kırmızılıların resmi prosedürlerin ardından Gine-Bissaulu oyuncuyu açıklaması bekleniyor.

