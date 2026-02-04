CANLI SKOR ANA SAYFA
Renato Nhaga kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nhaga piyasa değeri

Kış transfer döneminde Noa Lang ve Yaser Asprilla gibi yıldız isimlerle hücum hattını baştan aşağı yenileyen Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için rotasını Portekiz'e kırdı. Sarı-kırmızılılar, Casa Pia forması giyen 21 yaşındaki Gine-Bissaulu dinamik orta saha oyuncusu Renato Nhaga ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladı. Yaklaşık 6 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle aslan olmaya hazırlanan genç yetenek, orta sahadaki mücadele gücü ve teknik kapasitesiyle Cimbom'un yeni 'dinamosu' olmaya aday. Peki Renato Nhaga kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve kariyeri...

Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 23:02 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 11:10
Ara transfer döneminin bitimine sayılı günler kala operasyonlarını hızlandıran Galatasaray, Napoli'den Noa Lang ve Girona'dan Yaser Asprilla hamlelerinin ardından, merakla beklenen merkez orta saha takviyesini Portekiz'de noktaladı. Casa Pia formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu Renato Nhaga'nın transferi için Portekiz ekibiyle 6 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında el sıkışıldı. Taraftarın ve teknik heyetin orta sahadaki direnci artıracak isim arayışına cevap olan genç oyuncunun, sağlık kontrollerinden geçmek üzere kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Peki, Portekiz liginin yükselen değerlerinden biri olan Renato Nhaga kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte sarı-kırmızılıların yeni orta sahasına dair tüm detaylar..

RENATO NHAGA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Renato Nhaga, 27 Mart 2007 tarihinde Gine-Bissau'nun Bissau bölgesinde dünyaya geldi. Portekiz Ligi'nde mücadele eden 18 yaşındaki Nhaga, merkez orta saha mevkisinde oynuyor. 1,72 metre boyu ve sağ ayağı ile etkili olmaya çalışan genç futbolcu, bu sezon 18 maçta süre buldu.

RENATO NHAGA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine Casa Pia'da başlayan Renato Nhaga, kariyerine Portekiz ekibinde devam ediyor. 2 Temmuz 2025 tarihinde Casa Pia ile sözleşme imzalayan Renato Nhaga'nın sözleşme süresi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.

RENATO NHAGA İSTATİSTİKLERİ

2024-2025 sezonunda profesyonel futbolculuk kariyerine başlayan Renato Nhaga, Casa Pia ile 3 maçta süre buldu. 2025-2026 sezonunda ise 21 karşılaşmada sahaya çıkan Nhaga, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 1 kez asist yaptı.

Gine-Bissau Milli Takımı'nda 6 maçta forma giyen Renato Nhaga, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısında bulunamadı.

RENATO NHAGA PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Renato Nhaga piyasa değeri 1 milyon euro.

