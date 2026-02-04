Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek sürprizi! Geri dönmeye yakın
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Al-Hilal'e transfer ettiği Yusuf Akçiçek için harekete geçti. Yetenekli stoperin sarı-lacivertlilere kiralık olarak gelmeye yakın olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 10:49
Bu sezon Al-Hilal forması ile tüm kulvarlarda 15 karşılaşmaya çıkan Yusuf Akçiçek, 1.018 dakika sahada kalırken bir kez fileleri havalandırmayı başardı.
Öte yandan Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu için devreye girdiğini duyurdu.
İtalyan gazetecinin aktardığı bilgilere göre 20 yaşındaki stoper, sarı-lacivertli formayı tekrar giymek istiyor.
Kadıköy ekibi, transferin şekli konusunda Suudi kulübüyle anlaşmaya varmak için görüşmeler gerçekleştiriyor.
Al-Hilal'in ise şu an için kiralama seçeneğine onay verdiği aktarıldı.
2006 doğumlu Yusuf Akçiçek, Galatasaray altyapısında futbola başlamış ve 13 yaşındayken Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Yetenekli oyuncunun Al-Hilal'e transferi sonrasında sarı-kırmızılılara 110 bin Euro yetiştirme bedeli ödenmişti.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.