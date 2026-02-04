CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek sürprizi! Geri dönmeye yakın

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Al-Hilal'e transfer ettiği Yusuf Akçiçek için harekete geçti. Yetenekli stoperin sarı-lacivertlilere kiralık olarak gelmeye yakın olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 10:49
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Ara transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala stoper takviyesi için harekete geçen Fenerbahçe, gündemine Yusuf Akçiçek'i aldı.

Teknik direktör Jose Mourinho döneminde yıldızı parlayan Yusuf, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Al-Hilal'in yolunu tutmuştu.

Suudi ekibi, genç savunmacıyı 22 milyon Euro ve sonraki satıştan elde edilecek net tutarın yüzde 15'inin sarı-lacivertli kulübe aktarılması karşılığında renklerine bağlamıştı.

Bu sezon Al-Hilal forması ile tüm kulvarlarda 15 karşılaşmaya çıkan Yusuf Akçiçek, 1.018 dakika sahada kalırken bir kez fileleri havalandırmayı başardı.

Öte yandan Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu için devreye girdiğini duyurdu.

İtalyan gazetecinin aktardığı bilgilere göre 20 yaşındaki stoper, sarı-lacivertli formayı tekrar giymek istiyor.

Kadıköy ekibi, transferin şekli konusunda Suudi kulübüyle anlaşmaya varmak için görüşmeler gerçekleştiriyor.

Al-Hilal'in ise şu an için kiralama seçeneğine onay verdiği aktarıldı.

2006 doğumlu Yusuf Akçiçek, Galatasaray altyapısında futbola başlamış ve 13 yaşındayken Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Yetenekli oyuncunun Al-Hilal'e transferi sonrasında sarı-kırmızılılara 110 bin Euro yetiştirme bedeli ödenmişti.

SON DAKİKA
