Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Paris Basketbol'a konuk olacak!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 27. haftasında 5 Şubat’ta deplasmanda Paris Basketbol’la karşılaşacak. İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 10:38
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 27. haftasında 5 Şubat'ta deplasmanda Fransa'nın Paris Basketbol ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Adidas Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.

Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, geride kalan haftalarda yaşadığı 18 galibiyet ve 7 yenilgiyle liderlik koltuğunda yer alıyor.

Ligde oynadığı son 5 maçı kazanan Fenerbahçe Beko, son olarak İspanya temsilcisi Barcelona'yı deplasmanda 82-78 yendi.

Paris Basketbol ise 8 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 17. sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertli takım, sezonun ilk yarısında Fransa ekibini sahasında 96-77 mağlup etmişti.

