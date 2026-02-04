Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Paris Basketbol'a konuk olacak!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 27. haftasında 5 Şubat'ta deplasmanda Fransa'nın Paris Basketbol ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Adidas Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.
Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, geride kalan haftalarda yaşadığı 18 galibiyet ve 7 yenilgiyle liderlik koltuğunda yer alıyor.
Ligde oynadığı son 5 maçı kazanan Fenerbahçe Beko, son olarak İspanya temsilcisi Barcelona'yı deplasmanda 82-78 yendi.
Paris Basketbol ise 8 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 17. sırada bulunuyor.
Sarı-lacivertli takım, sezonun ilk yarısında Fransa ekibini sahasında 96-77 mağlup etmişti.