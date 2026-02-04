CANLI SKOR ANA SAYFA
Hakan Çinemre ve Cenk Doğan Hatayspor'da!

Hakan Çinemre ve Cenk Doğan Hatayspor’da!

Hatayspor, savunma oyuncusu Hakan Çinemre ile Cenk Doğan’ı kadrosuna katarak transfer çalışmalarına iki yeni takviyeyle devam etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 10:08
Hakan Çinemre ve Cenk Doğan Hatayspor’da!

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, Hakan Çinemre ve Cenk Doğan'ı kadrosuna kattı.

1'inci Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kadro takviye çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-beyazlı ekip, tecrübeli savunmacı Hakan Çinemre ve son olarak Kırklarelispor forması giyen Cenk Doğan ile sözleşme imzaladı. İki futbolcu da Hatayspor tesislerinde kendilerini bordo-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzalarını attı. Kulüpten imza törenleriyle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hakan Çinemre ve Cenk Doğan ile anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmaların camiamıza ve futbolcularımıza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz" denildi.

Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'ya uyuşturucu ve fuhuş gözaltısı! Sosyal medya fenomenleri de listede
