Beşiktaş'ta Hyeon-Gyu Oh'un geliş saati belli oldu!

Beşiktaş'ta Hyeon-Gyu Oh'un geliş saati belli oldu!

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Hyeon-Gyu Oh'un İstanbul'a geleceği saat açıklandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 09:35 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 09:40
Beşiktaş'ta Hyeon-Gyu Oh'un geliş saati belli oldu!

Ara transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala transferde hız kazanan Beşiktaş, son olarak Hyeon-Gyu Oh'ta mutlu sona ulaşmıştı. Güney Koreli forvetin İstanbul'a geleceği saat, siyah-beyazlı kulüp tarafından resmi kanallar üzerinden duyuruldu. Yapılan açıklama doğrultusunda Hyeon, 4 Şubat Çarşamba günü saat 12.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olacak. Sağlık kontrollerinin ardından 24 yaşındaki futbolcu ile imzaların atılması bekleniyor.

