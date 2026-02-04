Beşiktaş'ta Hyeon-Gyu Oh'un geliş saati belli oldu!

Ara transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala transferde hız kazanan Beşiktaş, son olarak Hyeon-Gyu Oh'ta mutlu sona ulaşmıştı. Güney Koreli forvetin İstanbul'a geleceği saat, siyah-beyazlı kulüp tarafından resmi kanallar üzerinden duyuruldu. Yapılan açıklama doğrultusunda Hyeon, 4 Şubat Çarşamba günü saat 12.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olacak. Sağlık kontrollerinin ardından 24 yaşındaki futbolcu ile imzaların atılması bekleniyor.
