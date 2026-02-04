CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Spor yazarları Trabzonspor-Fethiyespor maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında Trabzonspor ile Fethiyespor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Trabzonspor-Fethiyespor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 08:19
REHA KAPSAL-ÇİLİNGİR

Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nda rakibi, 2. Lig takımlarından Fethiyespor. Ligde oynayacağı Samsunspor maçını düşünerek rotasyonlu bir kadro ile çıkılması gayet doğaldı. Bordo mavililerin, ilk yarı yine topa fazla sahip olan fakat her zamanki gibi bunu üretkenliğe dönüştüremeyen temposuz, topa ritim veremeyen ve dağınık bir görüntüsü vardı sahada.

Kadro seçimi enteresandı; sağ bekin sağ bek değil, stoperin stoper değil, sol kanat Nwakaeme performans yaşı geçmiş (gol atmasına rağmen), sağ kanatta kimin oynadığı belli değil. Üç yeni transfer, ilk 11'de. Bu maçta onların performansını test edemezsin.

İkinci yarı Onuachu'nun girmesi ile Umut'la beraber iki santrforlu oyuna dönülmesi ve bu oyunculara göre hucümda genişlik verilmesi, kanat akınları yapılması lazımdı. O da istenen seviyede olmayınca, iş bireysel beceri ile maçın çözülmesine gitti.

Yine işler sahada çetrefilleştiğinde (ÇİLİNGİR) Muçi, her zamanki gibi attığı golle takımını rahatlattığı gibi bundan daha önemlisi rakibin maçın başından beri yaptığı kendi ceza sahası önündeki derin ve katı savunma anlayışını yerinden oynattı.

Bu tam da bordo mavililerin istediği oyun ortamıydı. Nitekim ondan sonra goller çok rahat gelmeye başladı. Trabzonspor, kupada puanını 6 yaptı ve bu gruptan çıkması için tek çözüm Başakşehir'i son maçta yenmesi gerekiyor gibi duruyor.

ZEKİ UZUNDURUKAN-KAHTALI MIÇE (MUÇİ)

Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor için birinci hedefken Fatih Tekke'nin büyük bir rotasyon ile sahaya çıkması beni şaşırttı. Bordo-mavililer, son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'inde tam 7 değişiklik (biri zorunlu, Zubkov sakattı) ile Fethiyespor karşısına çıkarken, koca ilk yarıda net bir pozisyonu yoktu.

Zaten rotasyonlu kadro ile çıktığın Alanyaspor maçını kaybetmişsin. Fethiye maçını kazanmaktan başka seçeneğin yok. Çık ideal 11'in ile. İlk yarıda skoru al, sonra değişikliğe git. Buna da gerek yok ayrıca. Trabzonspor'un Avrupa'sı yok. Haftada tek maç oynuyor. Yorgunluk vs. mazeret olamaz! Trabzonspor'un ilk yarıda Muçi ile kaleyi bulmayan bir serbest vuruşu ve Felipe ile kaleyi bulan tek şutu vardı.

Fatih Tekke, ikinci yarıya başlarken doğru iki hamle birden yaptı. Bouchouari ve Felipe kenara gelirken; Onuachu ve Oulai oyuna dahil oldu. Oulai orta sahaya üretkenlik getirirken, Onuachu girer girmez Fethiyespor defansını yıpratmaya başladı. Bordo-mavililer, iki sihirli değişikliğin ardından oyunu tamamen rakip sahada oynamaya ve üst üste pozisyonlar üretmeye başladı. Kanatlardan Onuachu'yu topla buluşturma gayreti de Trabzonspor'un artı bir yönüydü. Fethiyespor'da Şahan Akyüz, Melih Okutan ve Ramazan Çevik etkiliydi.

Herkes Trabzonspor'dan gol beklerken Fethiyespor golü buldu. VAR Odası'nda gol incelendi, hakem Fatih Tokail monitöre davet edildi ve ofsayt kararı çıktı. Gol iptal oldu. Ardından Muçi'den artık alıştığımız Messivari bir gol geldi. Nwakaeme'nin pasında jeneriklik bir gol daha atarak Trabzonspor'a galibiyet kapısını aralayan isim oldu Muçi. Tüm kulvarlarda bu sezon 11. golünü kaydetti Muçi. Hem de her golü çok güzel ve çok değerli Muçi'nin.

Muçi, Trabzonspor'u sırtlamaya devam ediyor. Onu izlerken, halk müziği sanatçılarımızdan ünlü Kahtalı Mıçe aklıma geliyor. Mekanı cennet olsun. İkinci gol de Onuachu'dan geldi. Bu golde de atağı başlatan isim Muçi idi. Pina da asisti yapan isimdi. Nwakaeme, şampiyonluk sezonunda bol bol attığı gollerden birini kaydederek farkı getirdi. Bu golün hazırlayıcısı da Muçi oldu! Trabzonspor çok önemli bir galibiyet alarak, Ziraat Türkiye kupası'nda yoluna devam ediyor.

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
