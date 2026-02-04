Fenerbahçe'de Darwin Nunez harekatı! Benzema sürprizi sonrası...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları iyice hız kazandı. Kante-Nesyri takasının gerçekleşmemesi camiada sıkıntı yaratırken, yönetim, iyi bir golcü almak için düğmeye bastı.

Geçtiğimiz haftalarda teknik direktör Simone İnzaghi tarafından transferine onay verilmeyen Uruguaylı golcüye, Benzema transferi sonrasında onay çıktı. Nunez de bu kez ayrılmaya sıcak bakıyor.