Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Darwin Nunez harekatı! Benzema sürprizi sonrası...

Fenerbahçe'de Darwin Nunez harekatı! Benzema sürprizi sonrası...

Sarı lacivertliler, Benzema transferi sonrasında Al-Hilal'de 3. forvet konumuna düşen Uruguaylıyı tekrardan gündemine aldı. Karim Benzema, Al-Hilal'e gitti. Darwin Nunez için de transfer izni İnzaghi'den geldi. Fenerbahçe, yıldız golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. Transferin bugün netleşmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de Darwin Nunez harekatı! Benzema sürprizi sonrası...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları iyice hız kazandı. Kante-Nesyri takasının gerçekleşmemesi camiada sıkıntı yaratırken, yönetim, iyi bir golcü almak için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'de Darwin Nunez harekatı! Benzema sürprizi sonrası...

Hedefteki santrfor; Karim Benzema transferi sonrasında Al- Hilal'de üçüncü forvet konumuna düşen Darwin Nunez...

Fenerbahçe'de Darwin Nunez harekatı! Benzema sürprizi sonrası...

Geçtiğimiz haftalarda teknik direktör Simone İnzaghi tarafından transferine onay verilmeyen Uruguaylı golcüye, Benzema transferi sonrasında onay çıktı. Nunez de bu kez ayrılmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de Darwin Nunez harekatı! Benzema sürprizi sonrası...

SATIN ALMA OPSİYONUYLA
Sezon başında Liverpool'dan Al-Hilal'e 53 milyon euro bonservis bedeliyle giden Darwin Nunez için yeniden harekete geçen sarı-lacivertliler, satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralamak istiyor.

Fenerbahçe'de Darwin Nunez harekatı! Benzema sürprizi sonrası...

Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken, Fenerbahçe transfer komitesi; Uruguaylı santrforun transferini bugün noktalamayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de Darwin Nunez harekatı! Benzema sürprizi sonrası...

Nunez'in kadroya katılmak istemesinin ana nedeni; Jhon Duran'ın ayrılığı ve Youssef En-Nesyri'nin performansının yetersiz oluşu...

Fenerbahçe'de Darwin Nunez harekatı! Benzema sürprizi sonrası...

LUGANO DEVREYE GİRDİ
Fenerbahçe'nin Uruguaylı efsanesi Diego Lugano, Darwin Nunez transferinde devreye girdi.

Fenerbahçe'de Darwin Nunez harekatı! Benzema sürprizi sonrası...

Uruguaylı eski spor adamı, sarı-lacivertli kulübü detaylıca vatandaşına anlattı.

Fenerbahçe'de Darwin Nunez harekatı! Benzema sürprizi sonrası...

184 MİLYON EURO ÖDENDİ
Penarol altyapısında futbola başlayan Nunez, 2019'da Almeria'ya 12 milyon euroya gitti. Bir yıl sonra ise Benfica oyuncuyu 34 milyon euroya aldı.

Fenerbahçe'de Darwin Nunez harekatı! Benzema sürprizi sonrası...

2 sezon sonra ise Liverpool tam 85 milyon euro ödeyerek oyuncuyu kadroya kattı. Bu sezon başında da Al-Hilal bonservisine 53 milyon euro ödedi.

