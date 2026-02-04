Fenerbahçe'de Darwin Nunez harekatı! Benzema sürprizi sonrası...
Sarı lacivertliler, Benzema transferi sonrasında Al-Hilal'de 3. forvet konumuna düşen Uruguaylıyı tekrardan gündemine aldı. Karim Benzema, Al-Hilal'e gitti. Darwin Nunez için de transfer izni İnzaghi'den geldi. Fenerbahçe, yıldız golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. Transferin bugün netleşmesi bekleniyor. İşte detaylar...
SATIN ALMA OPSİYONUYLA
Sezon başında Liverpool'dan Al-Hilal'e 53 milyon euro bonservis bedeliyle giden Darwin Nunez için yeniden harekete geçen sarı-lacivertliler, satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralamak istiyor.
Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken, Fenerbahçe transfer komitesi; Uruguaylı santrforun transferini bugün noktalamayı hedefliyor.
Nunez'in kadroya katılmak istemesinin ana nedeni; Jhon Duran'ın ayrılığı ve Youssef En-Nesyri'nin performansının yetersiz oluşu...
LUGANO DEVREYE GİRDİ
Fenerbahçe'nin Uruguaylı efsanesi Diego Lugano, Darwin Nunez transferinde devreye girdi.
Uruguaylı eski spor adamı, sarı-lacivertli kulübü detaylıca vatandaşına anlattı.
184 MİLYON EURO ÖDENDİ
Penarol altyapısında futbola başlayan Nunez, 2019'da Almeria'ya 12 milyon euroya gitti. Bir yıl sonra ise Benfica oyuncuyu 34 milyon euroya aldı.
2 sezon sonra ise Liverpool tam 85 milyon euro ödeyerek oyuncuyu kadroya kattı. Bu sezon başında da Al-Hilal bonservisine 53 milyon euro ödedi.
