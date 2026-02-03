CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Budowlani ile karşılaşacak!

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Budowlani ile karşılaşacak!

Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Ligi B Grubu’nun son haftasında PGE Budowlani’yi ağırlayacak; maç saat 19.00’da başlayacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 11:48
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Budowlani ile karşılaşacak!

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. ve son haftasında 4 Şubat'ta sahasında Polonya'nın PGE Budowlani ekibiyle mücadele edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Michele Brunelli (İtalya) ve David Fernandez Fuentes (İspanya) hakem ikilisi yönetecek.

Sarı-lacivertliler gruptaki 5 maçını da kazanırken Polonya ekibi, 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe Medicana, grupta Budowlani ile ilk karşılaşmasını 3-0 kazandı.

Sarı-lacivertliler, grup aşamasında "5'te 5" yaparak liderliği daha önceden garantilemişti.

