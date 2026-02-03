Fenerbahçe'den Serhou Guirassy bombası! Bonservisi dudak uçuklattı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hareketli saatler geçiren Fenerbahçe'de sıra forvet transferine geldi. Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri ile yola devam etmeyecek olan sarı-lacivertliler, Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Serhou Guirassy için dev bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 11:05 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 11:30
Kolombiyalı futbolcu, satın alma opsiyonuyla birlikte Rus ekibi Zenit'e transfer olacak.
Sarı-lacivertliler, bir diğer forveti Youssef En-Nesyri'yi ise N'Golo Kante transferi ve 10 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında Al-Ittihad'a gönderecek.
Fenerbahçe'de santrfor transferi için çalışmalar sürerken, sürpriz bir isim gündeme geldi.
Sarı-lacivertlilerin Alman ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Serhou Guirassy'nin durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.
Sarı-lacivertli yönetim, Nesyri'nin takımdan ayrılması halinde hücum hattını Guirassy ile doldurmayı hedefliyor.
40 MİLYON EURO ÖNERİLECEK
29 yaşındaki Gineli için kesenin ağzı açılacak. Fenerbahçe'nin Guirassy için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Golcü oyuncu, bu bedel karşılığında sarı-lacivertlilere transfer olması halinde kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak.
Dortmund'un 2024 yazında 18 milyon Euro bonservisle transfer ettiği 29 yaşındaki Fransa doğumlu forvet, bu sezon oynadığı 30 resmi maçta 12 gol atıp 5 asist yaptı.
