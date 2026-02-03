CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'den Serhou Guirassy bombası! Bonservisi dudak uçuklattı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hareketli saatler geçiren Fenerbahçe'de sıra forvet transferine geldi. Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri ile yola devam etmeyecek olan sarı-lacivertliler, Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Serhou Guirassy için dev bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 11:05 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 11:30
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala transfer çalışmaları hız kazandı.

Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante için geri sayıma geçen sarı-lacivertliler, forvet transferi için kolları sıvadı.

Kanarya, sezon başında Al-Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran ile yollarını ayırıyor.

FRED'E TRANSFERDE BÜYÜK ŞOK! | OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Kolombiyalı futbolcu, satın alma opsiyonuyla birlikte Rus ekibi Zenit'e transfer olacak.

Sarı-lacivertliler, bir diğer forveti Youssef En-Nesyri'yi ise N'Golo Kante transferi ve 10 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında Al-Ittihad'a gönderecek.

Fenerbahçe'de santrfor transferi için çalışmalar sürerken, sürpriz bir isim gündeme geldi.

FENERBAHÇE'DE LOOKMAN GERÇEĞİ! | OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Sarı-lacivertlilerin Alman ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Serhou Guirassy'nin durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetim, Nesyri'nin takımdan ayrılması halinde hücum hattını Guirassy ile doldurmayı hedefliyor.

40 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

29 yaşındaki Gineli için kesenin ağzı açılacak. Fenerbahçe'nin Guirassy için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Golcü oyuncu, bu bedel karşılığında sarı-lacivertlilere transfer olması halinde kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak.

FENERBAHÇE'DEN NKUNKU SÜRPRİZİ | OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Dortmund'un 2024 yazında 18 milyon Euro bonservisle transfer ettiği 29 yaşındaki Fransa doğumlu forvet, bu sezon oynadığı 30 resmi maçta 12 gol atıp 5 asist yaptı.

