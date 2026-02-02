Fenerbahçe'de Fred'e transferde büyük şok!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımdaki geleceği merak konusu olan isimlerden Fred ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncunun transferinden vazgeçildiği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 15:11
Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'ye ilk geldiği sezon gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kurmuştu.
Fakat futbolcu bu sezon ve geçen sezon sergilemiş olduğu performansla ilk günlerinden çok uzakta bir profil çiziyor.
Kanarya'da takımdan ayrılma ihtimali olan futbolcu için Ajax'ın talip olduğu aktarılmıştı.
Son olarak Voetbal adlı sitede oyuncu ile ilgili flaş gelişme duyuruldu.
Ajax, Fred transferinden Fenerbahçe'nin 3,5 milyon euro kiralama bedeli istemesi sebebiyle vazgeçti.
İŞTE O HABER:
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.