Fenerbahçe'de Kante ve En-Nesyri transferleri iptal!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Al-Ittihad'dan transferini sabırsızlıkla beklediği N'Golo Kante transferinin iptal olduğu öğrenildi. Ayrıca Fenerbahçe'den, Suudi Arabistan'a transferi gündemde olan En-Nesyri'nin de transferinin gerçekleşmeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 12:28 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 12:47
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da Kante'nin Al-Ittihad'dan transfer edilip En-Nesyri'nin de Suudi ekibine transferde takasda kullanılması planlanıyordu. Gelen son haber doğrultusunda bu transfer takası iptal oldu.

A Spor Muhabiri Erdem Akbaş, canlı yayına bağlandı ve transferle ilgili, "Suudi Arabistan'daki transfer döneminin bitişine az bir süre kala, transfer onaylandı. Devamında iki kulüp de TMS (Transfer Matching System) aracılığıyla transfer evraklarını yüklemeye başladı. Bir takas ve Fenerbahçe'nin de bonservis kazanacağı bir anlaşma vardı. Pazartesi akşamı saat 22.00, transferin gerçekleşebileceği son saatlerdi. Bu süre zarfında evraklar yüklenemedi ve ekstra süre ilavesi istendi. Ek süre talebine Suudi Arabistan Pro Lig'den onay çıkmadı ve bu nedenle transfer olumsuz sonuçlandı." ifadelerini kullandı.

