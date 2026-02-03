Junior Olaitan kimdir? Junior Olaitan kaç yaşında, nereli?

Benin doğumlu olan Junior Olaitan, çocukluk yıllarını Nijerya'da geçirdi ve futbol kariyerini bu iki ülkenin kültürüyle şekillendirdi. 9 Mayıs 2002 doğumlu olan Olaitan, henüz genç yaşına rağmen hem kulüp hem de millî takım seviyesinde önemli deneyimler kazandı. Orta saha mevkisinde görev yapan başarılı futbolcu, günümüzde Göztepe formasıyla Süper Lig'de mücadele ediyor. Peki, Junior Olaitan kimdir? Olaitan kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

JUNIOR OLAITAN KİMDİR?

Junior Olaitan Ishola, 9 Mayıs 2002 tarihinde dünyaya gelmiştir. Orta saha mevkisinde görev yapan Olaitan, Nijerya kökenli Benin millî futbolcusudur. Profesyonel futbol kariyerini Türkiye Süper Lig ekiplerinden Göztepe formasıyla sürdürmektedir.

JUNIOR OLAITAN KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

2002 doğumlu olan Junior Olaitan 23 yaşındadır. Nijeryalı bir babanın ve Beninli bir annenin çocuğu olarak Benin'de doğmuş, çocukluk ve gençlik yıllarını ise Nijerya'da geçirmiştir.

KULÜP KARİYERİ

Ayéma Adjarra

Junior Olaitan, profesyonel futbol hayatına Benin temsilcisi Ayéma Adjarra'da başladı. 2020-2021 sezonunda gösterdiği performansla dikkat çeken genç orta saha, 28 maçta 10 gol kaydederek önemli bir çıkış yaptı.

Niort

Başarılı performansının ardından Olaitan, 31 Ocak 2022'de Fransa Ligue 2 ekiplerinden Niort'a transfer oldu ve kulüple üç yıllık sözleşme imzaladı. Niort formasıyla ilk profesyonel maçına, Quevilly-Rouen karşılaşmasında çıktı ve mücadeleye 84. dakikada dahil oldu.

Grenoble

Olaitan, 30 Ağustos 2024 tarihinde bir diğer Ligue 2 ekibi Grenoble ile üç yıllık sözleşme imzalayarak kariyerine Fransa'da devam etti.

Göztepe

Başarılı orta saha oyuncusu, 26 Temmuz 2025'te Türkiye Süper Lig temsilcisi Göztepe'ye transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüple dört yıllık sözleşme imzalayan Olaitan, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Millî Takım Kariyeri

Junior Olaitan, millî takım tercihini Benin'den yana kullandı. İlk kez 2 Eylül 2021'de, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan ve Madagaskar'a karşı 1-0 kazanılan karşılaşmada Benin Millî Takımı forması giydi.