Kante Fenerbahçe’ye gelmeyecek mi? Kante transferi iptal mi?

Transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe'de Kante ismi büyük yankı uyandırmıştı. Orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad ile temasa geçmişti. Ancak En-Nesyri'yi de kapsayan takas planının iptal edilmesi, Kante transferinin de gerçekleşmeyeceğini gösterdi. Yönetimin, bu gelişmenin ardından alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor. Peki, Kante transferi iptal mi? Kante Fenerbahçe'ye gelmeyecek mi? Detaylar FOTOMAÇ.com'da...

KANTE TRANSFERİ İPTAL Mİ?

A Spor Muhabiri Erdem Akbaş, canlı yayına bağlandı ve transferle ilgili, "Suudi Arabistan'daki transfer döneminin bitişine az bir süre kala, transfer onaylandı. Devamında iki kulüp de TMS (Transfer Matching System) aracılığıyla transfer evraklarını yüklemeye başladı. Bir takas ve Fenerbahçe'nin de bonservis kazanacağı bir anlaşma vardı. Pazartesi akşamı saat 22.00, transferin gerçekleşebileceği son saatlerdi. Bu süre zarfında evraklar yüklenemedi ve ekstra süre ilavesi istendi. Ek süre talebine Suudi Arabistan Pro Lig'den onay çıkmadı ve bu nedenle transfer olumsuz sonuçlandı." ifadelerini kullandı.