CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kante Fenerbahçe’ye gelmeyecek mi? Kante transferi iptal mi?

Kante Fenerbahçe’ye gelmeyecek mi? Kante transferi iptal mi?

Kante transferi iptal mi? sorusu Fenerbahçe taraftarının gündeminde ilk sıraya yerleşti. Sarı-lacivertlilerin, Al-Ittihad forması giyen N’Golo Kante’yi kadrosuna katmak için yürüttüğü görüşmelerde yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 12:52
Kante Fenerbahçe’ye gelmeyecek mi? Kante transferi iptal mi?

Transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe'de Kante ismi büyük yankı uyandırmıştı. Orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad ile temasa geçmişti. Ancak En-Nesyri'yi de kapsayan takas planının iptal edilmesi, Kante transferinin de gerçekleşmeyeceğini gösterdi. Yönetimin, bu gelişmenin ardından alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor. Peki, Kante transferi iptal mi? Kante Fenerbahçe'ye gelmeyecek mi? Detaylar FOTOMAÇ.com'da...

KANTE TRANSFERİ İPTAL Mİ?

A Spor Muhabiri Erdem Akbaş, canlı yayına bağlandı ve transferle ilgili, "Suudi Arabistan'daki transfer döneminin bitişine az bir süre kala, transfer onaylandı. Devamında iki kulüp de TMS (Transfer Matching System) aracılığıyla transfer evraklarını yüklemeye başladı. Bir takas ve Fenerbahçe'nin de bonservis kazanacağı bir anlaşma vardı. Pazartesi akşamı saat 22.00, transferin gerçekleşebileceği son saatlerdi. Bu süre zarfında evraklar yüklenemedi ve ekstra süre ilavesi istendi. Ek süre talebine Suudi Arabistan Pro Lig'den onay çıkmadı ve bu nedenle transfer olumsuz sonuçlandı." ifadelerini kullandı.

N'Golo Kanté kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU

ASpor CANLI YAYIN

Maçın ardından sert eleştiri!
F.Bahçe'de Kante ve En-Nesyri transferlerinde beklenmeyen gelişme!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: "Dudak büken korkaktır"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da o transfer iptal!
Kante transferini Ajax da bekliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Juventus maçı detayları Galatasaray - Juventus maçı detayları 12:04
Galatasaray Daikin çeyrek final için deplasmanda! Galatasaray Daikin çeyrek final için deplasmanda! 11:56
Fenerbahçe Medicana'nın rakibi Budowlani! Fenerbahçe Medicana'nın rakibi Budowlani! 11:48
G.Saray'da o transfer iptal! G.Saray'da o transfer iptal! 11:32
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 11:19
Anadolu Efes - Valencia maçı detayları Anadolu Efes - Valencia maçı detayları 11:12
Daha Eski
VakıfBank Kadın Voleybol'un rakibi Savino Del Bene! VakıfBank Kadın Voleybol'un rakibi Savino Del Bene! 11:05
F.Bahçe asıl bombayı patlatıyor! F.Bahçe asıl bombayı patlatıyor! 11:02
2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası! 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası! 10:54
Alperen Şengün'den açıklamalar! Alperen Şengün'den açıklamalar! 10:46
Fenerbahçe Opet'in rakibi Basket Landes! Fenerbahçe Opet'in rakibi Basket Landes! 10:39
Alperen Şengün Rockets'ı galibiyete taşıdı! Alperen Şengün Rockets'ı galibiyete taşıdı! 10:33