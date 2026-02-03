Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada B Grubu 3. hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK ile Hesap.com Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Iğdır FK'nın ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE IĞDIR FK-ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Iğdır FK: Sinan, Alperen, Conte, Tsunami, Serkan, Bacuna, Oğuz, Rotariu, Suarez, Ali Kaan, Özder

Antalyaspor: Kağan, Ramazan, Muhammed Emin, Mevlüt, Ensar Buğra, Hasan, Berkay, Gueye, İbrahim, Hasan Ürkmez, Kerem

IĞDIR FK-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Iğdır FK-Antalyaspor maçı TSİ 13.00'te başladı. Mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.