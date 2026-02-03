CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kayserispor Kayserispor’un galibiyet özlemi sürüyor!

Kayserispor’un galibiyet özlemi sürüyor!

Süper Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor, son 6 maçında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 15 puanla düşme hattında kaldı. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 10:09
Kayserispor’un galibiyet özlemi sürüyor!

Kayserispor süper ligde 6 maçtır galip gelemedi. Sarı kırmızılılar, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor, oynadığı son 6 maçtan galibiyet çıkaramadı. Son galibiyetini sahasında 29 Kasım 2025 tarihinde oynadığı Çaykur Rizespor mücadelesinde 1-0'lık sonuçla alan sarı kırmızılılar, sonrasında çıktığı 6 karşılaşmada 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Kayserispor bu süreçte Eyüpspor, Alanyaspor ve Konyaspor ile berabere kalırken Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray'a ise mağlup oldu. Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Kayserispor 15 puanda kaldı ve küme düşme hattı içerisinde kaldı.

Kayserispor, ligin 21. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek.

Çakar'dan Akarsu'ya sert eleştiri! "Skriniar golden sonra..."
G.Saray'da Kessie sürprizi! İşte yapılacak teklif
DİĞER
Florya’da parladı, Beşiktaş’a gidiyor! Galatasaray’ın eski yıldızı için hamle...
İmamoğlu'nun A Takımı'ndan çakarlı araçla VIP fuhuş servisi: Seks partilerine "tenis" bahanesi | 'Mama Gönül'den 'Murat Ongun' açıklaması
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Üründül'den maçın ardından flaş yorum!
Icardi'nin maaş talebi masadan kaldırdı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası sınavı! Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası sınavı! 09:47
Üründül'den maçın ardından flaş yorum! Üründül'den maçın ardından flaş yorum! 09:34
Gençlerbirliği "3'te 3" hedefinde! Gençlerbirliği "3'te 3" hedefinde! 09:31
Zeren Spor'un Şampiyonlar Ligi sınavı! Zeren Spor'un Şampiyonlar Ligi sınavı! 09:22
Trabzonspor-Fethiyespor maçı detayları! Trabzonspor-Fethiyespor maçı detayları! 09:21
Başakşehir'de Ziraat Türkiye Kupası mesaisi! Başakşehir'de Ziraat Türkiye Kupası mesaisi! 09:10
Daha Eski
Çakar'dan Akarsu'ya sert eleştiri! "Skriniar golden sonra..." Çakar'dan Akarsu'ya sert eleştiri! "Skriniar golden sonra..." 09:00
Maçın ardından sert eleştiri! Maçın ardından sert eleştiri! 08:38
Mallarca evinde farklı kazandı! Mallarca evinde farklı kazandı! 01:16
Sunderland evinde Burnley'i farklı geçti! Sunderland evinde Burnley'i farklı geçti! 01:16
Roma'ya Udinese çelmesi! Roma'ya Udinese çelmesi! 01:16
Mallorca evinde farklı kazandı! Mallorca evinde farklı kazandı! 01:15