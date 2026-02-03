Leroy Sane'den haber var! Juventus maçında...
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın lig aşamasında Manchester City ile oynanan maçta sakatlanan Leroy Sane ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Alman yıldızın son durumu belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 09:52
Cimbom bu sonuçla lig aşamasını 20. sırada tamamlayarak play-off turuna yükseldi.
Play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile eşleşen Galatasaray'da Leroy Sane şok yaşandı.
Yıldız futbolcu, Manchester City maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 80. dakikada yerini Kaan Ayhan'a bırakmıştı.
Galatasaray, ayak bileği burkulan Sane'nin sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkikleri sonucu sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sane'nin tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Manchester City maçında sakatlık yaşayan Leroy Sane'nin durumu iyiye gidiyor.
Sarı-kırmızılıların sağlık heyeti, Alman süper starın, Juventus'la oynanacak olan Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçına yetişeceğini vurguladı. Sane'nin iyileşmesi için hummalı bir çalışma var.
