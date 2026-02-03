CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Zeren Spor, Şampiyonlar Ligi'nde Dresdner ile mücadele edecek!

Zeren Spor, Şampiyonlar Ligi'nde Dresdner ile mücadele edecek!

Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında 4 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Almanya temsilcisi Dresdner ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 09:22
Zeren Spor, Şampiyonlar Ligi'nde Dresdner ile mücadele edecek!

Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 6. haftasında 4 Şubat'ta deplasmanda Almanya'nın Dresdner ekibiyle karşılaşacak.

Margon Arena'da TSİ 21.00'da başlayacak müsabakayı Michail Koutsoulas (Yunanistan) ve Marco Van Zanten (Hollanda) hakem ikilisi yönetecek.

Grubundaki 5 maçın 3'ünü kazanan başkent ekibi, 2. sırada bulunuyor. Galibiyeti olmayan Alman ekibi ise 4. ve son sırada yer alıyor.

Zeren Spor, grubunda Dresdner ile karşılaştığı ilk maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Çakar'dan Akarsu'ya sert eleştiri! "Skriniar golden sonra..."
Maçın ardından sert eleştiri!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
İmamoğlu'nun A Takımı'ndan çakarlı araçla VIP fuhuş servisi: Seks partilerine "tenis" bahanesi | 'Mama Gönül'den 'Murat Ongun' açıklaması
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aslan'da Vermeeren sesleri! Satın alma opsiyonlu teklif
Icardi'nin maaş talebi masadan kaldırdı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir'de Ziraat Türkiye Kupası mesaisi! Başakşehir'de Ziraat Türkiye Kupası mesaisi! 09:10
Çakar'dan Akarsu'ya sert eleştiri! "Skriniar golden sonra..." Çakar'dan Akarsu'ya sert eleştiri! "Skriniar golden sonra..." 09:00
Maçın ardından sert eleştiri! Maçın ardından sert eleştiri! 08:38
Mallarca evinde farklı kazandı! Mallarca evinde farklı kazandı! 01:16
Sunderland evinde Burnley'i farklı geçti! Sunderland evinde Burnley'i farklı geçti! 01:16
Roma'ya Udinese çelmesi! Roma'ya Udinese çelmesi! 01:16
Daha Eski
Mallorca evinde farklı kazandı! Mallorca evinde farklı kazandı! 01:15
Sunderland evinde Burnley'i farklı geçti! Sunderland evinde Burnley'i farklı geçti! 01:09
Roma'ya Udinese çelmesi! Roma'ya Udinese çelmesi! 01:08
Beşiktaş forvet transferinde mutlu sona ulaştı! Beşiktaş forvet transferinde mutlu sona ulaştı! 01:01
En Nesyri F.Bahçe'den ayrılıyor! Takım arkadaşlarıyla vedalaştı En Nesyri F.Bahçe'den ayrılıyor! Takım arkadaşlarıyla vedalaştı 00:57
Beşiktaş forvet transferinde mutlu sona ulaştı! Beşiktaş forvet transferinde mutlu sona ulaştı! 00:55