Galatasaray'da Franck Kessie sürprizi! İşte yapılacak teklif
Sarı kırmızılılar orta saha adaylarına Fildişili yıldızı da ekledi. Galatasaray, Franck Kessie'yi gündemine aldı. Al-Ahli'yle sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncu için Suudi ekibi ikna edilmeye çalışılacak. Aslan'ın 29 yaşındaki oyuncu için teklif edeceği rakam belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 06:50
Aslan'ın 29 yaşındaki ön libero için 5 milyon euro bonservis önereceği belirtildi.
DROGBA DEVREYE GİRDİ
2023 yılında Barcelona'dan Al-Ahli'ye giden Fildişi Sahilli oyuncunun yeniden Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında...
Oyuncu, geçtiğimiz haftalarda İtalyan devi İnter'le de görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.
Galatasaray'ın Franck Kessie transferinde Singo'yu ve efsane ismi Drogba'yı da devreye soktuğu ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılıların transfer komitesi; Cuma gününe kadar Kessie transferini noktalamayı hedefliyor.
23 MAÇA ÇIKTI
Yıldız oyuncu bu sezon Al-Ahli'yle tüm kulvarlarda 23 maça çıktı.
Kessie, 1972 dakika sahada kalırken, 7 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.