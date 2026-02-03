CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Franck Kessie sürprizi! İşte yapılacak teklif

Galatasaray'da Franck Kessie sürprizi! İşte yapılacak teklif

Sarı kırmızılılar orta saha adaylarına Fildişili yıldızı da ekledi. Galatasaray, Franck Kessie'yi gündemine aldı. Al-Ahli'yle sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncu için Suudi ekibi ikna edilmeye çalışılacak. Aslan'ın 29 yaşındaki oyuncu için teklif edeceği rakam belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 06:50
Galatasaray'da Franck Kessie sürprizi! İşte yapılacak teklif

Orta saha arayışlarına devam eden Galatasaray, Pape Gueye, Raphael Onyedika, Manuel Ugarte ve Yvess Bissouma'da sonuca ulaşamayınca sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Galatasaray'da Franck Kessie sürprizi! İşte yapılacak teklif

O isim; Suudi ekibi Al-Ahli'de forma giyen Fildişi Sahilli yıldızı Franck Kessie...

Galatasaray'da Franck Kessie sürprizi! İşte yapılacak teklif

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılıların teklif yapacağı ve Suudi ekibini ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

Galatasaray'da Franck Kessie sürprizi! İşte yapılacak teklif

Aslan'ın 29 yaşındaki ön libero için 5 milyon euro bonservis önereceği belirtildi.

Galatasaray'da Franck Kessie sürprizi! İşte yapılacak teklif

DROGBA DEVREYE GİRDİ
2023 yılında Barcelona'dan Al-Ahli'ye giden Fildişi Sahilli oyuncunun yeniden Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında...

Galatasaray'da Franck Kessie sürprizi! İşte yapılacak teklif

Oyuncu, geçtiğimiz haftalarda İtalyan devi İnter'le de görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

Galatasaray'da Franck Kessie sürprizi! İşte yapılacak teklif

Galatasaray'ın Franck Kessie transferinde Singo'yu ve efsane ismi Drogba'yı da devreye soktuğu ortaya çıktı.

Galatasaray'da Franck Kessie sürprizi! İşte yapılacak teklif

Sarı-kırmızılıların transfer komitesi; Cuma gününe kadar Kessie transferini noktalamayı hedefliyor.

Galatasaray'da Franck Kessie sürprizi! İşte yapılacak teklif

23 MAÇA ÇIKTI
Yıldız oyuncu bu sezon Al-Ahli'yle tüm kulvarlarda 23 maça çıktı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mallarca evinde farklı kazandı! Mallarca evinde farklı kazandı! 01:16
Sunderland evinde Burnley'i farklı geçti! Sunderland evinde Burnley'i farklı geçti! 01:16
Roma'ya Udinese çelmesi! Roma'ya Udinese çelmesi! 01:16
Mallorca evinde farklı kazandı! Mallorca evinde farklı kazandı! 01:15
Sunderland evinde Burnley'i farklı geçti! Sunderland evinde Burnley'i farklı geçti! 01:09
Roma'ya Udinese çelmesi! Roma'ya Udinese çelmesi! 01:08
Daha Eski
Beşiktaş forvet transferinde mutlu sona ulaştı! Beşiktaş forvet transferinde mutlu sona ulaştı! 01:01
En Nesyri F.Bahçe'den ayrılıyor! Takım arkadaşlarıyla vedalaştı En Nesyri F.Bahçe'den ayrılıyor! Takım arkadaşlarıyla vedalaştı 00:57
Beşiktaş forvet transferinde mutlu sona ulaştı! Beşiktaş forvet transferinde mutlu sona ulaştı! 00:55
Hyeon-gyu Oh kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hyeon-gyu Oh kimdir, kaç yaşında ve nereli? 00:54
F.Bahçe Kocaeli'den 3 puanla döndü! F.Bahçe Kocaeli'den 3 puanla döndü! 00:46
Tedesco: Maçın kırılma anı... Tedesco: Maçın kırılma anı... 00:46