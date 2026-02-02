CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş Hyeon-Gyu Oh'un transferi için anlaşma sağladı!

Beşiktaş Hyeon-Gyu Oh'un transferi için anlaşma sağladı!

Son dakika haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Güney Koreli futbolcu Hyeon-Gyu Oh için kulübü Genk ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 00:56 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 01:17
Beşiktaş Hyeon-Gyu Oh'un transferi için anlaşma sağladı!

Tammy Abraham'ın ayrılmasının ardından santrfor arayışlarına giren Beşiktaş yeni golcüsünü buldu.

Kara Kartal, Genk'te forma giyen 24 yaşındaki Güney Koreli milli futbolcu Hyeon-gyu Oh için Belçika ekibiyle her konuda anlaşmaya vardı.

Siyah beyazlı ekibin 15 milyon euro bonservis karşılığında renklerine katacağı 28 yaşındaki golcüyü birkaç gün içinde İstanbul'a getireceği öğrenildi.

Bu sezon Genk formasıyla 32 maçta şans bulan Hyeon-gyu Oh rakip fileleri 10 kez havalandırırken 3 de asist yaptı.

1.87 boyundaki oyuncu Güney Kore Milli Takımı'nda ise 24 kez forma giydi ve 6 gol kaydetti.

Hyeon-gyu Oh kimdir, kaç yaşında ve nereli?

