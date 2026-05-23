Real Betis Amrabat için kararını verdi! Bonservisini alacaklar mı?
Sezon başında Fenerbahçe'nin Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat hakkında İspanyol ekibinin aldığı karar ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2026 13:16
İspanyol basınından Ficherio'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin yüksek bonservis talebi ve Faslı oyuncunun yüksek maaşıyla Betis'in hesaplarının uyuşmadığı; bu yaşta bir futbolcu için bu çabayı aşırı bir yük olarak değerlendirdikleri öne sürüldü.
Haberin devamında Real Betis'in, Amrabat'ın boşluğunu dolduracak defansif bir orta saha oyuncusu için yurt dışında resmi arayışlara başlayacağı öğrenildi.
