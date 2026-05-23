Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Icardi bilmecesi! Sözleşme şartı ortaya çıktı

Galatasaray’da Icardi bilmecesi! Sözleşme şartı ortaya çıktı

Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılıların yeni teklifine temkinli yaklaşan yıldız golcünün talebi ortaya çıkarken, yönetim ise kararın bir an önce verilmesini istiyor. İşte sözleşme görüşmelerinin detayları... | GALATASARA Y HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2026 14:39
Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Mauro Icardi için belirsizlik sürüyor.

Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesinin sonuna gelen yıldız golcünün yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi.

Yönetim ile yapılan görüşmelerin ardından Icardi'nin menajeri Pino'nun oyuncuya son durumu aktardığı öğrenildi.

Tatil için Japonya'ya giden deneyimli futbolcunun, geleceğiyle ilgili kararını vermek adına biraz daha süre istediği belirtildi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Japonya'ya tatile giden 33 yaşındaki futbolcunun yarı yarıya indirilen ücretini az bulduğu ama daha da önemlisi daha fazla süre alabileceği bir projeyle ilgilendiği belirtildi.

Öte yandan Galatasaray cephesi sürecin uzamasını istemiyor.

Yönetimin, transfer planlamasını şekillendirebilmek adına Arjantinli yıldızdan kısa süre içinde net bir yanıt beklediği kaydedildi.

Icardi'nin vereceği kararın, sarı-kırmızılıların yaz transfer dönemindeki yol haritasını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Galatasaray formasıyla geçirdiği dört sezonda üst üste dört şampiyonluk yaşayan Mauro Icardi, çıktığı 134 karşılaşmada 77 gol ve 25 asistlik performans sergileyerek kulüp tarihinin son dönemdeki en etkili isimlerinden biri olmayı başardı.

