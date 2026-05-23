Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde dev rakip! İspanyol basınından flaş iddia

İsmi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Vedat Muriqi hakkında İspanyol basınından flaş bir iddia gündeme geldi. La Liga devinin yaz transfer döneminde o şarta bağlı olarak Kosovalı golcünün transferine sıcak baktığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB GS SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2026 11:33 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2026 11:38
Fenerbahçe ve Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başlarken, Vedat Muriqi'in ismi her 2 takımla da transfer iddialarında anılmıştı.

Son olarak İspanyol basınından Fenerbahçe ve Galatasaray'ı üzecek bir iddia gündeme geldi.

Barcelona'nın Vedat Muriqi'i transfer etmeyi hedeflediği iddia edildi.

Katalan ekibinde Robert Lewandowski'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı, Hansi Flick'in Lewandowski'nin boşluğunu doldurmak için farklı özelliklere sahip bir forvet aradığı ve Muriqi'i çok beğendiği öğrenildi.

Fichajes'in haberine göre, Muriqi'in transferinin Mallorca'nın durumuna bağlı olduğu vurgulandı.

Haberde, Mallorca küme düştüğü takdirde Kosovalı golcünün bonservisinin yarıya inebileciğini bilen Barcelona'nın bu ihtimal gerçekleşirse 32 yaşındaki futbolcunun transferini 'yazın en iyi fırsatlarından biri' olarak değerlendirdiği belirtildi.

Transfermarkt verilerine göre Vedat Muriqi'in piyasa değeri 4.50 milyon Euro.

Muriqi'in Mallorca ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kosovalı golcü bu sezon Mallorca formasını 36 maçta giyerken takımına 22 gol 1 asistlik katkı sağladı.

