Milli okçu Emircan Haney Avrupa şampiyonu!

Milli okçu Emircan Haney, 2026 Avrupa Okçuluk Şampiyonası Makaralı Yay Erkekler kategorisinde Polonyalı rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı. Emircan Haney, şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O ANLAR

🇹🇷 Emircan Haney Avrupa Şampiyonu 🥇 🏹 2026 Avrupa Okçuluk Şampiyonası Makaralı Yay Erkekler kategorisindeki sporcumuz Emircan Haney, Polonyalı rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı. 👏 Tebrikler Emircan! pic.twitter.com/p1wxLRpgMq

🗣Emircan Haney: "Finali Avrupa Şampiyonu olarak tamamlamak benim için gurur verici. Ülkemde marşımızı okutmak hayalimdi." pic.twitter.com/gljfHiMUsb

— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) May 23, 2026