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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Shamrock Rovers-FC Ararat Armenia maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Shamrock Rovers-FC Ararat Armenia maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers ile Ermenistan ekibi FC Ararat Armenia karşı karşıya gelecek. İlk mücadeleyi 2-0 kazanan FC Ararat Armenia, deplasmanda skor avantajını koruyarak adını bir üst tura yazdırmayı hedeflerken, Shamrock Rovers ise taraftarı önünde bir kez daha Avrupa'da unutulmaz bir geri dönüşe imza atmanın hesaplarını yapıyor. Rövanş öncesinde iki takımın son form durumu, muhtemel ilk 11'leri ve karşılaşmaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde!

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 13:22
Shamrock Rovers-FC Ararat Armenia maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Shamrock Rovers-FC Ararat Armenia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı Shamrock Rovers ile FC Ararat Armenia arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk maçta sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Ermenistan temsilcisi, elde ettiği avantajı koruyarak üst tura yükselmeyi amaçlıyor. Ev sahibi Shamrock Rovers ise ilk eleme turunda Floriana karşısında 2-0'lık yenilgiyi 5-1'lik galibiyetle telafi ederek tur atladığı geri dönüş senaryosunu bir kez daha tekrarlamayı hedefliyor. İrlanda ekibi taraftar desteğini en büyük kozu olarak görürken, FC Ararat Armenia ise disiplinli oyunuyla avantajını korumanın peşinde olacak. İşte Shamrock Rovers-FC Ararat Armenia maçının detayları!

Shamrock Rovers-FC Ararat Armenia MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Shamrock Rovers-FC Ararat Armenia maçı, 28 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Shamrock Rovers-FC Ararat Armenia MAÇI SAAT KAÇTA?

İlk maçta rakibini 2-0 mağlup eden FC Ararat Armenia'nın avantajını koruyarak tur atlamaya çalışacağı kritik mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de start alacak.

Shamrock Rovers-FC Ararat Armenia MAÇI HANGİ KANALDA?

Tallaght Stadium'da oynanacak Shamrock Rovers-FC Ararat Armenia mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Shamrock Rovers-FC Ararat Armenia MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Shamrock Rovers: McGinty; Grace, Lopes, O'Sullivan; Sobowale, Watts, Healy, Byrne, Brennan; Greene, Burke

FC Ararat Armenia: Joao Bravim; Hovhannisyan, Wilson Valdez, Junior Julio, Pereira; Alwyn, Muradyan, Oliveira; Serobyan, Sandro Lima, Shaghoyan

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