Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe ve Rafael Leao...
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Rafael Leao hakkında Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Yeni sezon hazırlıklarını Avustralya'da sürdüren İtalyan ekibinin çalıştırıcısı, Portekizli yıldızın geleceğine ilişkin yaptığı değerlendirmeyle transfer iddialarını yeniden gündeme taşıdı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 14:43
Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Cihan Kamer, pazartesi günü Milan'lı yöneticilerle görüşmek üzere Milano'ya gitti.
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Leao için Milan'a 5 milyon Euro kiralama bedeli + 35 milyon Euro zorunlu satın alma bedeli ve 2 milyon Euro bonus teklif edeceğini yazdı.
Sarı-lacivertlilerin de 27 yaşındaki yıldızla 4 yıllık sözleşme ve yıllık 12 milyon Euro maaş karşılığında anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Fenerbahçe'de Rafael Leao için geri sayım sürerken, yıldız futbolcunun geleceğine ilişkin resmi açıklama geldi.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avustralya'da kampa giren Milan'da teknik direktör Ruben Amorim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Amorim, Fenerbahçe'nin transferi için girişimlerde bulundu Rafael Leao ile ilgili de konuştu.
"ŞU AN BİZİM OYUNCUMUZ"
41 yaşındaki çalıştırıcı konuyla ilgili, "Yapacaklarımız çok karmaşık değil. Benim için en önemli şey takım. Rafael, Ramos, Saelemaekers ve Dünya Kupası'ndan dönen tüm oyuncularla konuşup ne yapacağımızı anlatacağım. Onlar zaten bizim gibi bir kulüpte oynamanın ne anlama geldiğini biliyorlar. Bazı oyuncularımız hakkında birçok söylenti olduğunu biliyorum, ancak bir şey değişene kadar onlar bizim oyuncularımız. Ve tekrar ediyorum, amaç takımı ilk maça hazırlamak ve biz de buna odaklanmış durumdayız. Herkes antrenman yapacak ve o takımda yer almak için mücadele edecek, bu kesin. Yeni bir şey yok, farklı bir şey yok. Oyunculara farklı davranıyorum çünkü onlar eşsiz insanlar, ancak kurallar herkes için geçerli. Oldukça basit. İşleri karmaşıklaştırmıyoruz. Önemli olan antrenman yapmak, eğlenmek, takıma yardımcı olmak, taraftarlarla çok şey paylaşmak ve oyuncuları hazırlamak." ifadelerini kullandı.
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