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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den lige damga vuracak takas! 2 oyuncu...

Fenerbahçe'den lige damga vuracak takas! 2 oyuncu...

Fenerbahçe, transfer dönemine damga vurabilecek bir hamle için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli yönetimin, kadrosunu güçlendirmek adına Süper Lig'de forma giyen iki yıldız futbolcuyu takas formülüyle renklerine bağlamak istediği öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 14:32
Fenerbahçe'den lige damga vuracak takas! 2 oyuncu...

2026/27 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den lige damga vuracak takas! 2 oyuncu...

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan sarı-lacivertliler, şu ana kadar Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Amara Diouf'u renklerine bağladı.

Fenerbahçe'den lige damga vuracak takas! 2 oyuncu...

Kanarya, özellikle Greenwood transferiyle dünya çapında ses getirdi.

Fenerbahçe'den lige damga vuracak takas! 2 oyuncu...

İngiliz yıldızın ardından bir bomba daha patlatmak isteyen yönetim, rotayı İtalya'ya çevirdi.

Fenerbahçe'den lige damga vuracak takas! 2 oyuncu...

Fenerbahçeli yönetici Cihan Kamer, Rafael Leao için Milan'lı yetkililerle görüşmek üzere İtalya'nın Milano kentine gitti.

Fenerbahçe'den lige damga vuracak takas! 2 oyuncu...

Sarı-lacivertliler, elini çabuk tutarak Galatasaray'ın da istediği yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'den lige damga vuracak takas! 2 oyuncu...

Fenerbahçe'de gözler Leao transferine çevrilirken, yönetim bir yandan yerli takviyesi yapmak için girişimlerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'den lige damga vuracak takas! 2 oyuncu...

10+4 kuralı nedeniyle yabancı kontenjanını düşürmek zorunda olan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için yerli oyuncu pazarına yönelmiş durumda.

Fenerbahçe'den lige damga vuracak takas! 2 oyuncu...

BERTUĞ VE ARDA OKAN İÇİN TAKAS FORMÜLÜ

Sabah'ın haberine göre; RAMS Başakşehir forması giyen forvet Bertuğ Yıldırım ve Göztepe'nin genç sağ beki Arda Okan Kurtulan için temaslar sürerken, bonservisleri aşağı çekebilmek adına takas formülü de devreye sokulacak.

Fenerbahçe'den lige damga vuracak takas! 2 oyuncu...

Takas seçenekleri arasındaki Cengiz Ünder, Gençlerbirliği ile anlaşsa da henüz resmi imza atmayan İrfan Can Eğribayat ve Omar Fayed isimleri öne çıkıyor.

Fenerbahçe'den lige damga vuracak takas! 2 oyuncu...

Fenerbahçe'nin Nelson Semedo ile yollarını ayırması halinde Arda Okan Kurtulan'ı kadroya katması bekleniyor.

Fenerbahçe'den lige damga vuracak takas! 2 oyuncu...

Sağ bek rotasyonunda Arda, Mert Müldür, Mimovic ve Oğuz Aydın olacak.

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