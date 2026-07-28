Fenerbahçe'den lige damga vuracak takas! 2 oyuncu...
Fenerbahçe, transfer dönemine damga vurabilecek bir hamle için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli yönetimin, kadrosunu güçlendirmek adına Süper Lig'de forma giyen iki yıldız futbolcuyu takas formülüyle renklerine bağlamak istediği öne sürüldü. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 14:32
İngiliz yıldızın ardından bir bomba daha patlatmak isteyen yönetim, rotayı İtalya'ya çevirdi.
Fenerbahçeli yönetici Cihan Kamer, Rafael Leao için Milan'lı yetkililerle görüşmek üzere İtalya'nın Milano kentine gitti.
Sarı-lacivertliler, elini çabuk tutarak Galatasaray'ın da istediği yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe'de gözler Leao transferine çevrilirken, yönetim bir yandan yerli takviyesi yapmak için girişimlerini sürdürüyor.
10+4 kuralı nedeniyle yabancı kontenjanını düşürmek zorunda olan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için yerli oyuncu pazarına yönelmiş durumda.
BERTUĞ VE ARDA OKAN İÇİN TAKAS FORMÜLÜ
Sabah'ın haberine göre; RAMS Başakşehir forması giyen forvet Bertuğ Yıldırım ve Göztepe'nin genç sağ beki Arda Okan Kurtulan için temaslar sürerken, bonservisleri aşağı çekebilmek adına takas formülü de devreye sokulacak.
Takas seçenekleri arasındaki Cengiz Ünder, Gençlerbirliği ile anlaşsa da henüz resmi imza atmayan İrfan Can Eğribayat ve Omar Fayed isimleri öne çıkıyor.
Fenerbahçe'nin Nelson Semedo ile yollarını ayırması halinde Arda Okan Kurtulan'ı kadroya katması bekleniyor.
Sağ bek rotasyonunda Arda, Mert Müldür, Mimovic ve Oğuz Aydın olacak.
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