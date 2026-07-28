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Haberler Beşiktaş Beşiktaş BOA Jillian Chantel Alleyne'yi transfer etti

Beşiktaş BOA Jillian Chantel Alleyne'yi transfer etti

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında ABD'li oyuncu Jillian Chantel Alleyne ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 15:08
Beşiktaş BOA Jillian Chantel Alleyne'yi transfer etti

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında ABD'li oyuncu Jillian Chantel Alleyne ile sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre 31 yaşındaki pivot, gelecek sezon Beşiktaş'ta yer alacak.

Kariyerine Gipuzkoa'da başlayan Jillian, Hapoel Rishon LeZion, Minnesota Lynx, Elitzur Ramla, Washington Mystics, Maccabi Ramat Gan, Panathinaikos, Tarsus Belediyesi ve son olarak Jiangsu Phoenix formalarını terletti.

Jillian, Çin ekibi Jiangsu Phoenix'te geçen sezon 25 maçta 14,9 sayı, 10 ribaunt, 3,2 asist, 1,2 top çalma ve 1,3 blok ortalamalarıyla mücadele etti.

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