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Haberler Beşiktaş Beşiktaş, Midtjylland maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Midtjylland maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımı ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 14:46
Beşiktaş, Midtjylland maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Danimarka deplasmanında Midtjylland'e karşı oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oynanan çift kale maçın ardından yapılan taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına 29 Temmuz günü saat 10.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kartal, Midtjylland ile deplasmanda oynayacağı maç için saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Danimarka'ya gidecek. Teknik Direktör Vincenzo Italiano, TSi 20.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

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