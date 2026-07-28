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Haberler Fenerbahçe Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-0 mağlup ettiği Polonya ekibi Gornik Zabrze'ye konuk oluyor. Deplasmanda tur bileti arayacak olan sarı-lacivertlilerde gözler maç saatine ve yayıncı kanala çevrildi. Milyonlarca futbolsever arama motorlarında "Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?", "Fenerbahçe maçı hangi kanalda şifresiz mi?", "Gornik Zabrze FB maçı canlı izle" ve "Fenerbahçe muhtemel 11'i" sorularına yanıt arıyor. İşte 29 Temmuz 2026 Çarşamba Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı, başlama saati, muhtemel 11'ler ve turun tüm detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 19:31
Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma hedefiyle yoluna devam eden temsilcimiz Fenerbahçe, 2. eleme turu rövanş mücadelesinde Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. İlk maçta Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup ederek avantajı eline geçiren sarı-lacivertliler, Polonya'da tur biletini kapıp adını 3. eleme turuna yazdırmak istiyor. Futbolseverler ve sarı-lacivertli taraftarlar arama motorlarında "Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı saat kaçta?", "Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?", "FB maçı S Sport Plus izle" ve "Fenerbahçe turu nasıl geçer?" sorgulamalarını aratıyor. İşte 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı, saat bilgisi, hakem kadrosu ve muhtemel 11'ler...

GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşması 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak. Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'da (Stadion im. Ernesta Pohla) oynanacak zorlu müsabaka, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Polonya deplasmanındaki kritik mücadelesi S Sport Plus dijital platformu üzerinden canlı ve naklen yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek. D'hondt'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Romain Devillers ve Nico Claes üstlenecek.

👉 GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

FENERBAHÇE TURU NASIL ATLAR?

Fenerbahçe, Kadıköy'deki 1-0'lık galibiyetin avantajıyla her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda doğrudan 3. eleme turuna yükselecek. Ev sahibi ekibin 1 farklı galibiyetinde (1-0, 2-1 vb.) mücadele uzatmalara gidecek. Gornik Zabrze'nin 2 veya daha fazla farklı galibiyetinde temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek. Fenerbahçe turu geçmesi halinde 3. eleme turunda Sturm Graz - Hearts eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

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