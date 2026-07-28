33 yaşındaki santrforun sezon öncesi hazırlık kampına katılarak Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri ile bir araya geleceği, bu görüşmenin ardından geleceğiyle ilgili nihai kararın şekilleneceği aktarıldı.

Allegri'nin yeni sezonda Lukaku'yu yedek kulübesinde değerlendirme ihtimalinin bulunduğu öne sürülürken, deneyimli golcü için istenen bonservis bedelinin 10-15 milyon euro arasında olduğu kaydedildi.