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Haberler Süper Lig Romelu Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Romelu Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 9 numaraya yapacağı takviye doğrultusunda listesine yazdığı Romelu Lukaku ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İtalyan basını, tecrübeli santrforun Napoli'deki son durumunu açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 16:21
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Romelu Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek amacıyla Romelu Lukaku'yu gündemine almıştı.

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Romelu Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Napoli ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Belçikalı yıldızın geleceğine ilişkin yeni gelişmeler yaşanırken, İtalya'dan dikkat çeken iddialar geldi.

Romelu Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Çizme basınında yer alan haberlerde Lukaku'nun kariyerine devam etmesi için en güçlü ihtimalin Türkiye olduğu belirtilirken, tecrübeli golcüye Süper Lig'den birden fazla kulübün ilgi gösterdiği ifade edildi.

Romelu Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

33 yaşındaki santrforun sezon öncesi hazırlık kampına katılarak Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri ile bir araya geleceği, bu görüşmenin ardından geleceğiyle ilgili nihai kararın şekilleneceği aktarıldı.

Romelu Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Allegri'nin yeni sezonda Lukaku'yu yedek kulübesinde değerlendirme ihtimalinin bulunduğu öne sürülürken, deneyimli golcü için istenen bonservis bedelinin 10-15 milyon euro arasında olduğu kaydedildi.

Romelu Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Napoli yönetiminin, yıllık 8 milyon euro kazanan Lukaku'nun maaş yükünü sürdürülebilir bulmadığı ve bu nedenle oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı ifade edildi.

Romelu Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Sözleşmesinin son yılına giren Belçikalı yıldızın ise menajeriyle birlikte kendisine ulaşan teklifleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi.

Romelu Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Lukaku, Napoli'de kalma seçeneğini tamamen dışlamasa da kontratının son yılına girmiş olması kulüp yönetimi açısından önemli bir risk olarak görülüyor.

Romelu Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

İtalyan ekibi, tecrübeli golcüyü sözleşmesi sona ermeden bonservis geliri elde ederek göndermeyi hedeflerken, taraflar arasında yeni bir kontrat imzalanması ihtimali ise oldukça düşük değerlendiriliyor.

Romelu Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

MOTİVASYONU DİKKAT ÇEKTİ

Transfer söylentilerinin odağındaki Romelu Lukaku, tatil döneminde olmasına rağmen çalışmalarına ara vermedi. Belçikalı golcü, Napoli'nin sezon öncesi kampına en iyi fiziksel seviyede katılabilmek için kişisel antrenörü eşliğinde yoğun bir antrenman programı uygulamayı sürdürüyor.

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