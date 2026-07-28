Romelu Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 9 numaraya yapacağı takviye doğrultusunda listesine yazdığı Romelu Lukaku ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İtalyan basını, tecrübeli santrforun Napoli'deki son durumunu açıkladı. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 16:21
33 yaşındaki santrforun sezon öncesi hazırlık kampına katılarak Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri ile bir araya geleceği, bu görüşmenin ardından geleceğiyle ilgili nihai kararın şekilleneceği aktarıldı.
Allegri'nin yeni sezonda Lukaku'yu yedek kulübesinde değerlendirme ihtimalinin bulunduğu öne sürülürken, deneyimli golcü için istenen bonservis bedelinin 10-15 milyon euro arasında olduğu kaydedildi.
Napoli yönetiminin, yıllık 8 milyon euro kazanan Lukaku'nun maaş yükünü sürdürülebilir bulmadığı ve bu nedenle oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı ifade edildi.
Sözleşmesinin son yılına giren Belçikalı yıldızın ise menajeriyle birlikte kendisine ulaşan teklifleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi.
Lukaku, Napoli'de kalma seçeneğini tamamen dışlamasa da kontratının son yılına girmiş olması kulüp yönetimi açısından önemli bir risk olarak görülüyor.
İtalyan ekibi, tecrübeli golcüyü sözleşmesi sona ermeden bonservis geliri elde ederek göndermeyi hedeflerken, taraflar arasında yeni bir kontrat imzalanması ihtimali ise oldukça düşük değerlendiriliyor.
MOTİVASYONU DİKKAT ÇEKTİ
Transfer söylentilerinin odağındaki Romelu Lukaku, tatil döneminde olmasına rağmen çalışmalarına ara vermedi. Belçikalı golcü, Napoli'nin sezon öncesi kampına en iyi fiziksel seviyede katılabilmek için kişisel antrenörü eşliğinde yoğun bir antrenman programı uygulamayı sürdürüyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.