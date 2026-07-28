Trendyol Süper Lig'de transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Rafael Leao ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Portekizli yıldız için sarı-kırmızılıların kiralama teklifinden olumlu sonuç alamadığı, sarı-lacivertli yönetimin ise transfer görüşmeleri kapsamında İtalya'da temaslarını sürdürdüğü öne sürüldü.

Transfer iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken, Leao'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı. Portekizli futbolcu, paylaştığı fotoğrafa "Asla hissetmediğim bir şeyi yapmayacağım, beni farklı kılan bu." notunu ekledi.

Yıldız oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim alırken, sosyal medyada transfer sürecine yönelik farklı yorumların yapılmasına neden oldu.

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