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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan transferde Eljif Elmas hamlesi!

Beşiktaş'tan transferde Eljif Elmas hamlesi!

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe formasını terleten ve şimdilerde Bundesliga ekiplerinden Leipzig formasını terleten Eljif Elmas ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu için son olarak Beşiktaş'ın devreye girdiği iddia edildi. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 15:57
Beşiktaş'tan transferde Eljif Elmas hamlesi!

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş, rotayı İtalya'ya çevirdi. Sport Mediaset'in haberine göre siyah-beyazlılar, Eljif Elmas'ı transfer hedefi olarak belirledi. 26 yaşındaki Makedon orta saha oyuncusu, 2025-2026 sezonunu Napoli'de kiralık olarak geçirdi, ancak kulüp onun için 17 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı. Elmas, sözleşmesinin bitmesine iki yıl kala RB Leipzig'e geri döndü. Alman kulübünün, 26 yaşındaki futbolcuyu yeni sezon kadro planlamasına dahil etmediği ve 10 milyon Euro bonservis bedeli istediği yazıldı.

Geçtiğimiz sezon toplam 44 maçta forma giyen Eljif Elmas, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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