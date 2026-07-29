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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın Midtjylland maçı kamp kadrosu duyuruldu!

Beşiktaş'ın Midtjylland maçı kamp kadrosu duyuruldu!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 14:51
Beşiktaş'ın Midtjylland maçı kamp kadrosu duyuruldu!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Italiano, Midtjylland maçı kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Mustafa Erhan Hekimoğlu, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Cumali Gürsel, Ozan Sevim, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy."

İyileşme süreci devam eden Wilfred Ndidi ile Felix Uduokhai ise kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Siyah-beyazlı ekip bugün Danimarka'ya giderek maç saatini beklemeye başlayacak.

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