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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Slovan Bratislava-FC Iberia 1999 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Slovan Bratislava-FC Iberia 1999 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile Gürcistan ekibi FC Iberia 1999 karşı karşıya gelecek. İlk mücadelede deplasmanda 2-0'lık galibiyet elde eden Slovan Bratislava, rövanşa büyük bir avantajla çıkarken, FC Iberia 1999 ise zorlu deplasmanda turu çevirebilmek için mücadele edecek. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde hata yapmadan adını bir üst tura yazdırmayı hedeflerken, Gürcistan temsilcisi Avrupa serüvenine devam edebilmek için sahaya tüm gücüyle çıkacak. Kritik karşılaşma öncesinde iki takımın son durumu ve maç detaylarını haberimizde derledik.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 13:44
Slovan Bratislava-FC Iberia 1999 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Slovan Bratislava-FC Iberia 1999 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı Slovan Bratislava ile FC Iberia 1999 arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. İlk karşılaşmada deplasmanda rakibini 2-0 mağlup eden Slovan Bratislava, tur için önemli bir avantaj yakaladı. Slovakya temsilcisi, Tehelne Pole Stadı'nda oynanacak rövanşta kontrollü bir oyunla üstünlüğünü koruyarak bir üst tura yükselmeyi amaçlıyor. FC Iberia 1999 ise ilk maçta aldığı mağlubiyetin ardından zorlu deplasmanda skor üretip eşleşmeye yeniden ortak olmanın yollarını arayacak. İşte detaylar!

Slovan Bratislava-FC Iberia 1999 MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Slovan Bratislava-FC Iberia 1999 maçı, 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Slovan Bratislava-FC Iberia 1999 MAÇI SAAT KAÇTA?

İlk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Slovan Bratislava'nın avantajını koruyarak tur atlamaya çalışacağı kritik mücadele, Türkiye saati ile 21.15'te start alacak.

Slovan Bratislava-FC Iberia 1999 MAÇI HANGİ KANALDA?

Tehelne Pole'de oynanacak Slovan Bratislava-FC Iberia 1999 mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Slovan Bratislava-FC Iberia 1999 MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Slovan Bratislava: Takac; Blackman, Bajric, Wimmer, Kozlovsky; Mustafic, Pokorny, Gajdos; Maros, Sporar, Yirajang

FC Iberia 1999: Makaridze; Kobuladze, Selimovic, Amisulashvili, Jinjolava; Dadiani, Bartishvilu, Kardava; Bedoshvili, Sikharulashvili, Natchkhebia

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