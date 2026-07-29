Galatasaray genç yıldızın transferini 15 milyon Euro'ya bitirebilir!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cimbom için son olarak dikkat çeken gelişmeyi Portekiz basını duyurdu. Yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar 15 milyon Euro karşılığında o futbolcuyu kadrosuna katabilir. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 14:14
Sarı-kırmızılılarda bu doğrultuda kadro planlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Aslan, her kulvarda rahat bir şekilde mücadele edebilmek adına rotasyonu geniş bir kadro kurmayı hedefliyor.
Cimbom'da takviye yapılması beklenen mevkilerden birisi de stoper hattı.
Sarı-kırmızılılarda bu mevki için 20 yaşındaki Fransız oyuncu Bastien Meupiyou'nun adı öne çıkmıştı.
Son olarak futbolcu hakkında Portekiz basınından A Bola flaş gelişmeyi duyurdu.
Yer alan haberde; Galatasaray'ın genç futbolcu ile oldukça yakından ilgilendiği vurgulandı.
Haberin devamında futbolcunun takımı Alverca'nın Meupiyou'yu 15 milyon Euro karşılığında serbest bırakmaya razı olduğu belirtildi.
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