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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray genç yıldızın transferini 15 milyon Euro'ya bitirebilir!

Galatasaray genç yıldızın transferini 15 milyon Euro'ya bitirebilir!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cimbom için son olarak dikkat çeken gelişmeyi Portekiz basını duyurdu. Yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar 15 milyon Euro karşılığında o futbolcuyu kadrosuna katabilir. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 14:14
Galatasaray genç yıldızın transferini 15 milyon Euro'ya bitirebilir!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor.

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Galatasaray genç yıldızın transferini 15 milyon Euro'ya bitirebilir!

Sarı-kırmızılılar bu sezon yine Trendyol Süper Lig'de şampiyon olmak isterken Devler Ligi için de hedef büyüttü.

Galatasaray genç yıldızın transferini 15 milyon Euro'ya bitirebilir!

Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde önemli mutlaka önemli bir başarı yakalamak istiyor.

Galatasaray genç yıldızın transferini 15 milyon Euro'ya bitirebilir!

Sarı-kırmızılılarda bu doğrultuda kadro planlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray genç yıldızın transferini 15 milyon Euro'ya bitirebilir!

Aslan, her kulvarda rahat bir şekilde mücadele edebilmek adına rotasyonu geniş bir kadro kurmayı hedefliyor.

Galatasaray genç yıldızın transferini 15 milyon Euro'ya bitirebilir!

Cimbom'da takviye yapılması beklenen mevkilerden birisi de stoper hattı.

Galatasaray genç yıldızın transferini 15 milyon Euro'ya bitirebilir!

Sarı-kırmızılılarda bu mevki için 20 yaşındaki Fransız oyuncu Bastien Meupiyou'nun adı öne çıkmıştı.

Galatasaray genç yıldızın transferini 15 milyon Euro'ya bitirebilir!

Son olarak futbolcu hakkında Portekiz basınından A Bola flaş gelişmeyi duyurdu.

Galatasaray genç yıldızın transferini 15 milyon Euro'ya bitirebilir!

Yer alan haberde; Galatasaray'ın genç futbolcu ile oldukça yakından ilgilendiği vurgulandı.

Galatasaray genç yıldızın transferini 15 milyon Euro'ya bitirebilir!

Haberin devamında futbolcunun takımı Alverca'nın Meupiyou'yu 15 milyon Euro karşılığında serbest bırakmaya razı olduğu belirtildi.

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