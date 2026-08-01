Geleceğin dünya yıldızlarını İtalya'da buluşturan FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nda madalya heyecanı zirveye tırmandı. U18 Erkek Milli Takımımız, adını yarı finale yazdırarak göğsümüzü kabarttı. Sahadaki yüksek temposu, katı savunması ve hücumdaki etkili organizasyonlarıyla dikkat çeken potanın genç aslanları, yarı finalde turnuvanın bir diğer yenilgisiz ekolü Almanya ile kozlarını paylaşacak. Baştan sona büyük bir taktik savaşına ve yüksek heyecana sahne olması beklenen bu kritik randevuyu kazanan taraf, altın madalya için büyük finale çıkma hakkı kazanacak. İşte Almanya-Türkiye maçının detayları!

ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

FIBA U18 Avrupa Şampiyonası yarı final müsabakası olan Almanya-Türkiye maçı, 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü oynanacak.

ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

İtalya'daki dev turnuvada yarı final hava atışı Türkiye saati (TSİ) ile 21.30'da gerçekleştirilecek.

ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Millilerimizin Avrupa arenasındaki bu gurur dolu final savaşı, canlı yayınla şifresiz olarak FIBA Resmi YouTube kanalı üzerinden naklen yayınlanacak.

ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYIN | TIKLA-İZLE