Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Dev teklife yanıtı...
Yeni sezon kadro çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin İtalya'da forma giyen yıldız bir savunmacı için resmi girişimde bulunduğu ve Kolombiyalı futbolcunun bu teklife yanıt verdiği öne sürüldü. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 13:20
Kadrosunu Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de sıcak bir transfer gelişmesi daha yaşandı.
Savunma hattını güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertliler hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.
As Colombia'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin, Cagliari forması giyen stoper oyuncusu Yerry Mina ile ilgilendiği belirtildi.
Kolombiyalı savunmacının, sarı-lacivertlilerin bu ilgisine yanıt verdiği öne sürüldü.
31 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe'den gelen teklif mevcut maaşının iki katı olmasına rağmen Cagliari'de kalmaya karar verdiği ifade edildi.
Kendisine güvenen İtalyan kulübüne teşekkür etmek isteyen Mina'nın, başka bir takıma gittiği takdirde Kolombiya Milli Takımı'nda süre alamayacağını düşünmesi nedeniyle teklifi reddettiği iddia edildi.
Teknik direktör Fabio Pisacane'nin liderlerinden biri olan tecrübeli stoper, İtalya'daki istikrarını riske atmak istemedi.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla 27 maçta görev alan Mina, 2 gollük performans sergiledi.
31 yaşındaki Kolombiyalı stoperin İtalyan kulübüyle sözleşmesi 2028 yazında sona erecek.
İşte aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği o haber...