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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Dev teklife yanıtı...

Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Dev teklife yanıtı...

Yeni sezon kadro çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin İtalya'da forma giyen yıldız bir savunmacı için resmi girişimde bulunduğu ve Kolombiyalı futbolcunun bu teklife yanıt verdiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 13:20
Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Dev teklife yanıtı...

Kadrosunu Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de sıcak bir transfer gelişmesi daha yaşandı.

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Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Dev teklife yanıtı...

Savunma hattını güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertliler hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Dev teklife yanıtı...

As Colombia'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin, Cagliari forması giyen stoper oyuncusu Yerry Mina ile ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Dev teklife yanıtı...

Kolombiyalı savunmacının, sarı-lacivertlilerin bu ilgisine yanıt verdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Dev teklife yanıtı...

31 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe'den gelen teklif mevcut maaşının iki katı olmasına rağmen Cagliari'de kalmaya karar verdiği ifade edildi.

Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Dev teklife yanıtı...

Kendisine güvenen İtalyan kulübüne teşekkür etmek isteyen Mina'nın, başka bir takıma gittiği takdirde Kolombiya Milli Takımı'nda süre alamayacağını düşünmesi nedeniyle teklifi reddettiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Dev teklife yanıtı...

Teknik direktör Fabio Pisacane'nin liderlerinden biri olan tecrübeli stoper, İtalya'daki istikrarını riske atmak istemedi.

Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Dev teklife yanıtı...

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla 27 maçta görev alan Mina, 2 gollük performans sergiledi.

Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Dev teklife yanıtı...

31 yaşındaki Kolombiyalı stoperin İtalyan kulübüyle sözleşmesi 2028 yazında sona erecek.

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