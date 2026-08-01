Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Mohamed Salah açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

DOĞAN: SALAH TRANSFERİ GÜNDEMİMİZDE YOK

"Bir sürü bir şey konuşuluyor. Böyle bir anlaşma gündemimizde yok. Yarın Trabzon'a uçuş planlaması zaten yok. Böyle bir planlaması olsa basına, taraftara bilgi verilir. Salah dünyanın bildiği, çok profesyonel, çok başarılı, Premier Lig'in en kariyerli oyuncularından biri. Salah'ı kim istemez ama böyle bir şey yok."

"HER KELİMEYE DİKKAT ETMELİYİZ"

Doğan, "Aral Şimşir'i yalanlayıp sonra açıklamıştınız. Böyle bir şey olabilir mi?" sorusuna ise, "Ben Trabzonspor'un çıkarlarını korumak durumundayım. Aral'a 25-30 isteniyordu. Biz çıkıp Aral'ı çok istiyoruz, olmazsa olmaz diyecek halimiz yok. Bu bir pazarlamadır. Bizim her kelimeye dikkat etmemiz gerekiyor. O dönem Trabzonspor çıkarları öyle konuşmamızı gerektiriyordu, öyle konuştuk." dedi.

DOĞAN'DAN YENİ TRANSFER SÖZLERİ...

"Herkesin aklında ne olduğunu biliyorum, bizim de aklımızda aynı şey var: zirve yarışında olmak. Yetenekli gençlerle tecrübeli isimlerin birleşeceği bir ekip istiyoruz. Fatih Hoca ile günde 3-4 defa bu konuyu konuşuyoruz. Bir yol haritamız var, eksiksiz ilerliyoruz. 2-3 takviye daha olabilir."