Prestianni şov yapıyor

Trabzonspor'un listesinde yer alan Prestianni, küllerinden doğdu. Geçtiğimiz sezon sergilediği performans nedeniyle taraftarların eleştirilerine hedef olan 20 yaşındaki sağ kanat, yeni sezon hazırlık kampında sergilediği futbolla tüm algıyı değiştirmeyi başardı. Çıktığı son iki hazırlık karşılaşmasında rakip fileleri 3 kez havalandıran Arjantinli futbolcu, bir anda Benfica tribünlerinin sevgilisi haline geldi. Bu gelişme sonrası bordo mavili yönetim bekleme kararı aldı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Trabzonspor'un listesinde yer alan Prestianni, küllerinden doğdu. Geçtiğimiz sezon sergilediği performans nedeniyle taraftarların eleştirilerine hedef olan 20 yaşındaki sağ kanat, yeni sezon hazırlık kampında sergilediği futbolla tüm algıyı değiştirmeyi başardı. Çıktığı son iki hazırlık karşılaşmasında rakip fileleri 3 kez havalandıran Arjantinli futbolcu, bir anda Benfica tribünlerinin sevgilisi haline geldi. Bu gelişme sonrası bordo mavili yönetim bekleme kararı aldı.