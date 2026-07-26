CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de gündem yeniden Guirassy! Maaş talebi ortaya çıktı

Fenerbahçe'de gündem yeniden Guirassy! Maaş talebi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde olan Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy ile bir görüşme daha yaptığı öğrenildi. 30 yaşındaki Gineli forvetin, transfer listesinde ilk sıraya yazıldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'de gündem yeniden Guirassy! Maaş talebi ortaya çıktı

Forvet bölgesine mutlaka bir transfer yapacak Fenerbahçe'de gözler Serhou Guirassy'ye çevrildi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Fenerbahçe'de gündem yeniden Guirassy! Maaş talebi ortaya çıktı

Alman ekibi Borussia Dortmund ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, 35 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.

Fenerbahçe'de gündem yeniden Guirassy! Maaş talebi ortaya çıktı

Bundesliga temsilcisiyle pazarlıklar ve görüşmeler devam ediyor. Alman basınında çıkan haberlerde; Borussia Dortmund'un 30 yaşındaki Gineli futbolcuyu elden çıkarmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de gündem yeniden Guirassy! Maaş talebi ortaya çıktı

Seçim döneminden beri Fenerbahçe'nin gündeminde olan ve transfer listesinde ilk sıraya yazılan Guirassy'nin kadroya katılması planlanıyor.

Fenerbahçe'de gündem yeniden Guirassy! Maaş talebi ortaya çıktı

KARTAL BEĞENİYOR

Borussia Dortmund'la sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek Gineli golcü Guirassy'nin piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor. 2024'ten beri sarı-siyahlı formayı giyen deneyimli yıldız için Teknik Direktör İsmail Kartal da olumlu rapor veriyor.

Fenerbahçe'de gündem yeniden Guirassy! Maaş talebi ortaya çıktı

Guirassy'nin yıllık maaş olarak 10 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de gündem yeniden Guirassy! Maaş talebi ortaya çıktı

Oyuncu tarafının Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı aktarıldı. Tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile Borussia Dortmund arasındaki görüşmelerini takip ettiği dile getirildi.

Fenerbahçe'de gündem yeniden Guirassy! Maaş talebi ortaya çıktı

Lig başlamadan transferin bitmesi hedefleniyor.

Fenerbahçe'de gündem yeniden Guirassy! Maaş talebi ortaya çıktı

DORTMUND'LA KAMPTA

Fenerbahçe'nin görüşmelere devam ettiği Serhou Guirassy, Borussia Dortmund ile sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Hazırlık maçları ve antrenmanlarda yer alan Guirassy, bir yandan da transfer sürecini yakından izliyor.

Fenerbahçe'de gündem yeniden Guirassy! Maaş talebi ortaya çıktı

İLK 11'DE BAŞLADI

Sarı-lacivertlilerin transfer gündemindeki Guirassy, dün Borussia Dortmund'un Fortuna Düsseldorf'a 2-1 yenildiği hazırlık maçında ilk 11'de başladı. İkinci yarı başında oyundan çıktı.

Brahim Diaz'dan G.Saray'a haber var!
F.Bahçe'den G.Saray'a 60 milyon euro'luk çalım!
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
Tokayev'den Putin'e Ukrayna barışı teklifi: İstanbul 2.0'a dönülsün
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den savunmaya yerli hamlesi!
G.Saray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leao'dan F.Bahçe paylaşımına yanıt! Leao'dan F.Bahçe paylaşımına yanıt! 01:11
G.Saray, B. Fernandes'in alternatifini buldu! G.Saray, B. Fernandes'in alternatifini buldu! 01:11
F.Bahçe'de ilk ayrılık yolda! Başkan resmen açıkladı F.Bahçe'de ilk ayrılık yolda! Başkan resmen açıkladı 01:11
Milletler Ligi'nde finalin adı Türkiye-Brezilya! Milletler Ligi'nde finalin adı Türkiye-Brezilya! 01:11
Osimhen'e ihtar geldi! İşte sebebi Osimhen'e ihtar geldi! İşte sebebi 01:11
G.Saray'a Bremer şoku! O teklife yanıtı... G.Saray'a Bremer şoku! O teklife yanıtı... 01:11
Daha Eski
U17 Milliler Balkan şampiyonu oldu! U17 Milliler Balkan şampiyonu oldu! 01:11
Milli okçular 18 madalyayla zirvede tamamladı! Milli okçular 18 madalyayla zirvede tamamladı! 01:11
F.Bahçe'den Rafael Leao açıklaması! F.Bahçe'den Rafael Leao açıklaması! 01:11
Beşiktaş'tan Fofana bombası! Beşiktaş'tan Fofana bombası! 01:11
G.Saray'a Bruno Fernandes müjdesi! G.Saray'a Bruno Fernandes müjdesi! 01:11
F.Bahçe'ye Sambacı golcü! F.Bahçe'ye Sambacı golcü! 01:11