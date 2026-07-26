Fenerbahçe'de gündem yeniden Guirassy! Maaş talebi ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde olan Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy ile bir görüşme daha yaptığı öğrenildi. 30 yaşındaki Gineli forvetin, transfer listesinde ilk sıraya yazıldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Seçim döneminden beri Fenerbahçe'nin gündeminde olan ve transfer listesinde ilk sıraya yazılan Guirassy'nin kadroya katılması planlanıyor.
KARTAL BEĞENİYOR
Borussia Dortmund'la sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek Gineli golcü Guirassy'nin piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor. 2024'ten beri sarı-siyahlı formayı giyen deneyimli yıldız için Teknik Direktör İsmail Kartal da olumlu rapor veriyor.
Guirassy'nin yıllık maaş olarak 10 milyon euro talep ettiği kaydedildi.
Oyuncu tarafının Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı aktarıldı. Tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile Borussia Dortmund arasındaki görüşmelerini takip ettiği dile getirildi.
Lig başlamadan transferin bitmesi hedefleniyor.
DORTMUND'LA KAMPTA
Fenerbahçe'nin görüşmelere devam ettiği Serhou Guirassy, Borussia Dortmund ile sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Hazırlık maçları ve antrenmanlarda yer alan Guirassy, bir yandan da transfer sürecini yakından izliyor.
İLK 11'DE BAŞLADI
Sarı-lacivertlilerin transfer gündemindeki Guirassy, dün Borussia Dortmund'un Fortuna Düsseldorf'a 2-1 yenildiği hazırlık maçında ilk 11'de başladı. İkinci yarı başında oyundan çıktı.
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