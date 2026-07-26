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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den savunmaya yerli hamlesi! Transfere sıcak bakıyor

Fenerbahçe'den savunmaya yerli hamlesi! Transfere sıcak bakıyor

Fenerbahçe gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler 10+4'lük yabancı kuralını göz önünde tutarken öte yandan yerli rotasyonuna da takviye yapmak istiyor. Fenerbahçe'nin bu doğrultuda Süper Lig'den o ismi gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'den savunmaya yerli hamlesi! Transfere sıcak bakıyor

Yeni sezonda uygulanacak 10+4'lük yabancı kuralını göz önünde tutan Fenerbahçe'de yerli rotasyonuna takviye yapılacak.

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Fenerbahçe'den savunmaya yerli hamlesi! Transfere sıcak bakıyor

Sarı- lacivertliler, Alanyaspor'da oynayan 22 yaşındaki sol stoper Ümit Akdağ'ı transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'den savunmaya yerli hamlesi! Transfere sıcak bakıyor

Akdeniz ekibiyle görüşmelere başlayan yönetim, kısa sürede transferi tamamlamayı planlıyor.

Fenerbahçe'den savunmaya yerli hamlesi! Transfere sıcak bakıyor

SOL BEK OPSİYONU

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da tanıdığı ve beğendiği genç savunmacının da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Fenerbahçe'den savunmaya yerli hamlesi! Transfere sıcak bakıyor

Sol stoper ve sol bekte forma giyebilen Ümit Akdağ'ın Alanyaspor'la Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'den savunmaya yerli hamlesi! Transfere sıcak bakıyor

FİZİKSEL GÜCÜ YÜKSEK

Sol stoper ve sol bekte oynayan Ümit Akdağ, fiziksel gücüyle dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'den savunmaya yerli hamlesi! Transfere sıcak bakıyor

1.92 boyundaki genç savunmacı, hava toplarına da hakim.

Fenerbahçe'den savunmaya yerli hamlesi! Transfere sıcak bakıyor

Stoperin yanı sıra sol bekte de oynayan 22 yaşındaki oyuncu, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istediği gibi çok yönlü bir profile sahip.

Fenerbahçe'den savunmaya yerli hamlesi! Transfere sıcak bakıyor

Transfermarkt verilerine göre Ümit Akdağ'ın güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Fenerbahçe'den savunmaya yerli hamlesi! Transfere sıcak bakıyor

Geçen sezon Corendon Alanyaspor formasını 36 maçta giyen Ümit Akdağ, 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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