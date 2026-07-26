Fenerbahçe'den savunmaya yerli hamlesi! Transfere sıcak bakıyor
Fenerbahçe gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler 10+4'lük yabancı kuralını göz önünde tutarken öte yandan yerli rotasyonuna da takviye yapmak istiyor. Fenerbahçe'nin bu doğrultuda Süper Lig'den o ismi gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
SOL BEK OPSİYONU
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da tanıdığı ve beğendiği genç savunmacının da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Sol stoper ve sol bekte forma giyebilen Ümit Akdağ'ın Alanyaspor'la Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
FİZİKSEL GÜCÜ YÜKSEK
Sol stoper ve sol bekte oynayan Ümit Akdağ, fiziksel gücüyle dikkat çekiyor.
1.92 boyundaki genç savunmacı, hava toplarına da hakim.
Stoperin yanı sıra sol bekte de oynayan 22 yaşındaki oyuncu, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istediği gibi çok yönlü bir profile sahip.
Transfermarkt verilerine göre Ümit Akdağ'ın güncel piyasa değeri 6 milyon euro.
Geçen sezon Corendon Alanyaspor formasını 36 maçta giyen Ümit Akdağ, 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.
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