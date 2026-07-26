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Brahim Diaz'dan Galatasaray'a haber var! Real Madrid gidişine o şartla izin verecek
Brahim Diaz'dan Galatasaray'a haber var! Real Madrid gidişine o şartla izin verecek
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Brahim Diaz hakkında flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Real Madrid, o futbolcuyu kadrosuna katarsa Diaz'ın ayrılığına onay vereceği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği isimlerinden biri olan Brahim Diaz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Real Madrid, Leipzig forması giyen Yan Diomande için Alman ekibine bonuslarla 100 milyon euroyu bulan bir teklif yaptı.
İspanyol devinin 19 yaşındaki Fildişili yıldızın transferini gerçekleştirmesi halinde sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Diaz'ın ayrılığına izin vermesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılı kurmayların da Diomande transferinin gerçekleşmesi halinde Diaz için Real Madrid'e teklif yapması bekleniyor.
Takvim'in haberine göre, Real Madrid'in yeni hocası Jose Mourinho, Faslı ismin satışına sıcak bakıyor.
Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da boy gösteren 26 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon Real Madrid ile çıktığı 42 maçta 2 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.
MANCHESTER CITY ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Malaga doğumlu olan ve Manchester City tarafından keşfedilerek altyapıya getirilen Brahim Diaz, 2015-2019 yılları arası İngiliz kulübünde yer aldı.
Performansı ve yeteneğiyle fark edilen Faslı yıldız, 2019 yılında İspanyol ekibi Real Madrid tarafından 17 milyon euro bonservis karşılığında transfer edildi.
2 dönem ise Milan'da kiralık oynadı.
Brahim Diaz'ın Transfermarkt verilerine göre 35 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.