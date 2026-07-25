Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!
Golcü rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transferde rotasını Premier Lig'e çevirdi. Sarı-lacivertlilerin Tottenham'ın satış listesine koyduğu Richarlison için harekete geçtiği aktarılırken transferde her an rakipsiz kalabileceği kaydedildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 10:59
Caught Offside'ın haberine göre Fenerbahçe, Tottenham'da Teknik Direktör Roberto De Zerbi'nin kararı ile satış listesinde konan Richarlison için harekete geçti.
Hücum hattını yenilemek isteyen Premier Lig ekibi, sözleşmesinin son yılına giren 29 yaşındaki santrforu istikrarsız performansı nedeniyle gözden çıkardı.
Haberde Brezilyalı golcü için 20-25 milyon euro aralığında bir fiyat belirleyen Tottenham'ın pazarlığa açık olduğu vurgulandı.
SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİ
Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden Richarlison, sportif hedeflerinin daha önemli olduğunu belirtmiş ve Avrupa'da forma giymek istediğini dile getirmişti.
"EN GERÇEKÇİ HEDEF..."
Richarlison için Fenerbahçe ile birlikte Juventus'un da devrede olduğu kaydedilirken kimi kaynaklar, İtalyan ekibini "en gerçekçi hedef" olarak tanımladı.
F.BAHÇE RAKİPSİZ KALABİLİR
Öte yandan transferde önceliği Randal Kolo Muani olan Serie A temsilcisi, Richarlison'u B planı olarak belirlemiş durumda. Juventus'un Muani ile anlaşması durumunda sarı-lacivertliler transferde rakipsiz kalabilir.
ÖNCELİĞİ 5 BÜYÜK LİG
Fenerbahçe'nin ise Richarlison'a düzenli forma şansı sunduğu fakat oyuncunun Brezilya Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmemek adına Avrupa'da göz önünde bulunacağı bir ligde olmayı öncelik olarak belirlediği kaydedildi.
Sambacı, geçtiğimiz sezon Tottenham forması ile Premier Lig'de çıktığı 32 maçta 11 gol/4 asist katkısı sundu.
İşte o haber...
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