SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİ Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden Richarlison, sportif hedeflerinin daha önemli olduğunu belirtmiş ve Avrupa'da forma giymek istediğini dile getirmişti.

"EN GERÇEKÇİ HEDEF..." Richarlison için Fenerbahçe ile birlikte Juventus'un da devrede olduğu kaydedilirken kimi kaynaklar, İtalyan ekibini "en gerçekçi hedef" olarak tanımladı.