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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!

Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!

Golcü rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transferde rotasını Premier Lig'e çevirdi. Sarı-lacivertlilerin Tottenham'ın satış listesine koyduğu Richarlison için harekete geçtiği aktarılırken transferde her an rakipsiz kalabileceği kaydedildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 10:59
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de gözler, hücum hattına yapılması beklenen takviyede.

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Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!

Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi transferinin ardından 9 numara rotasyonunu güçlendirmek adına yönünü Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen isimlere çevirdi.

Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!

Bu doğrultuda oluşturulan listeye son olarak kulübü tarafından "dokunulmazlığı" kaldırılan o isim dahil oldu.

Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!

Caught Offside'ın haberine göre Fenerbahçe, Tottenham'da Teknik Direktör Roberto De Zerbi'nin kararı ile satış listesinde konan Richarlison için harekete geçti.

Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!

Hücum hattını yenilemek isteyen Premier Lig ekibi, sözleşmesinin son yılına giren 29 yaşındaki santrforu istikrarsız performansı nedeniyle gözden çıkardı.

Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!

Haberde Brezilyalı golcü için 20-25 milyon euro aralığında bir fiyat belirleyen Tottenham'ın pazarlığa açık olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!

SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİ

Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden Richarlison, sportif hedeflerinin daha önemli olduğunu belirtmiş ve Avrupa'da forma giymek istediğini dile getirmişti.

Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!

"EN GERÇEKÇİ HEDEF..."

Richarlison için Fenerbahçe ile birlikte Juventus'un da devrede olduğu kaydedilirken kimi kaynaklar, İtalyan ekibini "en gerçekçi hedef" olarak tanımladı.

Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!

F.BAHÇE RAKİPSİZ KALABİLİR

Öte yandan transferde önceliği Randal Kolo Muani olan Serie A temsilcisi, Richarlison'u B planı olarak belirlemiş durumda. Juventus'un Muani ile anlaşması durumunda sarı-lacivertliler transferde rakipsiz kalabilir.

Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!

ÖNCELİĞİ 5 BÜYÜK LİG

Fenerbahçe'nin ise Richarlison'a düzenli forma şansı sunduğu fakat oyuncunun Brezilya Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmemek adına Avrupa'da göz önünde bulunacağı bir ligde olmayı öncelik olarak belirlediği kaydedildi.

Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!

Sambacı, geçtiğimiz sezon Tottenham forması ile Premier Lig'de çıktığı 32 maçta 11 gol/4 asist katkısı sundu.

Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!

İşte o haber...

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