Galatasaray'da 9 numara arayışı! Listeye 2 isim daha eklendi
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, Victor Osimhen transferine alternatif olabilecek isimler üzerinde de yoğunlaşıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, golcü adayları listesini genişletirken, gündemine yeni forvetleri de ekledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
Avusturya kampı başlamasına ve Mauro Icardi ile yolların ayrılmasına rağmen Galatasaray'da 9 numara belirsizliği sürüyor.
U23 kontenjanına uygun isimlerle ilgilenen sarı-kırmızılılar şu ana kadar çok sayıda isimle görüşmesine rağmen henüz sonuç alamadı.
Galatasaray yönetimi istenin üst sıralarında yer alan Ponomarenko konusunda Dinamo Kiev'i ikna edemedi.
Okan Buruk'un ısrarla istediği Matthis Abline'i de büyük ihtimalle Monaco'ya kadrosuna katacak.
Can sıkıcı bu gelişmelerin ardından alternatif isimlere yönelen Galatasaray'da Benfica formasını giyen Franjo Ivanovic'le ilgili çalışmalar başlamıştı.
Takvim'in haberine göre listeye iki isim daha eklendi.
Bu isimlerin Al Ittihad formasını giyen George Ilenikhena ve Al Hilal'den Kader Meite olduğu öğrenildi.
Buruk'un iki futbolcuya da onay verdiği ve yönetimin maliyet araştırmasına başladığı belirlendi.
Sarı-kırmızılılar daha önceki görüşmelerde olduğu gibi listedeki yeni isimler için de şarta bağlı zorunlu satın alma formülüyle kiralama teklifleri yapacak.
Okan Buruk'un yeni 9 numaranın Avusturya kampına yetişmesi için yönetimden talepte bulunduğu ifade ediliyor.