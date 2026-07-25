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Haberler Galatasaray Galatasaray'da 9 numara arayışı! Listeye 2 isim daha eklendi

Galatasaray'da 9 numara arayışı! Listeye 2 isim daha eklendi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, Victor Osimhen transferine alternatif olabilecek isimler üzerinde de yoğunlaşıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, golcü adayları listesini genişletirken, gündemine yeni forvetleri de ekledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'da 9 numara arayışı! Listeye 2 isim daha eklendi

Avusturya kampı başlamasına ve Mauro Icardi ile yolların ayrılmasına rağmen Galatasaray'da 9 numara belirsizliği sürüyor.

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Galatasaray'da 9 numara arayışı! Listeye 2 isim daha eklendi

U23 kontenjanına uygun isimlerle ilgilenen sarı-kırmızılılar şu ana kadar çok sayıda isimle görüşmesine rağmen henüz sonuç alamadı.

Galatasaray'da 9 numara arayışı! Listeye 2 isim daha eklendi

Galatasaray yönetimi istenin üst sıralarında yer alan Ponomarenko konusunda Dinamo Kiev'i ikna edemedi.

Galatasaray'da 9 numara arayışı! Listeye 2 isim daha eklendi

Okan Buruk'un ısrarla istediği Matthis Abline'i de büyük ihtimalle Monaco'ya kadrosuna katacak.

Galatasaray'da 9 numara arayışı! Listeye 2 isim daha eklendi

Can sıkıcı bu gelişmelerin ardından alternatif isimlere yönelen Galatasaray'da Benfica formasını giyen Franjo Ivanovic'le ilgili çalışmalar başlamıştı.

Galatasaray'da 9 numara arayışı! Listeye 2 isim daha eklendi

Takvim'in haberine göre listeye iki isim daha eklendi.

Galatasaray'da 9 numara arayışı! Listeye 2 isim daha eklendi

Bu isimlerin Al Ittihad formasını giyen George Ilenikhena ve Al Hilal'den Kader Meite olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da 9 numara arayışı! Listeye 2 isim daha eklendi

Buruk'un iki futbolcuya da onay verdiği ve yönetimin maliyet araştırmasına başladığı belirlendi.

Galatasaray'da 9 numara arayışı! Listeye 2 isim daha eklendi

Sarı-kırmızılılar daha önceki görüşmelerde olduğu gibi listedeki yeni isimler için de şarta bağlı zorunlu satın alma formülüyle kiralama teklifleri yapacak.

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