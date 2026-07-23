Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 31 maça çıkan Leao, 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. İtalyan deviyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Portekizli yıldızın güncel piyasa değeriyse 50 milyon Euro olarak gösteriliyor.