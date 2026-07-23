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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Leao için çılgın teklif! Bu rakam çok konuşulur

Fenerbahçe'den Leao için çılgın teklif! Bu rakam çok konuşulur

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Mason Greenwood transferiyle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe, yine çok konuşulacak bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin adı Galatasaray ile de anılan Portekizli yıldız Rafael Leao için yaptığı dev teklifi duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 18:17
Fenerbahçe'den Leao için çılgın teklif! Bu rakam çok konuşulur

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den Leao için çılgın teklif! Bu rakam çok konuşulur

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, şu ana kadar 4 transfer açıkladı.

Fenerbahçe'den Leao için çılgın teklif! Bu rakam çok konuşulur

Kanarya, Vedat Muriqi, Nathan Ake, Mason Greenwood ve Amara Diouf'u renklerine bağladı.

Fenerbahçe'den Leao için çılgın teklif! Bu rakam çok konuşulur

Fenerbahçe, özellikle transferi için büyük uğraş verilen Mason Greenwood'u takıma kazandırarak dünya çapında ses getirdi.

Fenerbahçe'den Leao için çılgın teklif! Bu rakam çok konuşulur

Sarı-lacivertliler, Greenwood'un ardından bir ses getirecek transfer için daha kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den Leao için çılgın teklif! Bu rakam çok konuşulur

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği Portekizli yıldız Rafael Leao için dev bir teklif yaptı.

Fenerbahçe'den Leao için çılgın teklif! Bu rakam çok konuşulur

12 MİLYON EURO+BONUSLAR ÖNERİLDİ

İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Leao'ya 4 yıllık sözleşme ve 12 milyon Euro + bonuslar şeklinde maaş önerdiğini yazdı.

Fenerbahçe'den Leao için çılgın teklif! Bu rakam çok konuşulur

40 MİLYON EURO BONSERVİS

SportMediaset muhabiri Orazio Accomando'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Milan'a 40 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmeye hazır olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den Leao için çılgın teklif! Bu rakam çok konuşulur

TARİHE GEÇEBİLİR

Rafael Leao, 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olması halinde, 39 milyon Euro'ya transfer edilen Mason Greenwood'u geçerek kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçecek.

Fenerbahçe'den Leao için çılgın teklif! Bu rakam çok konuşulur

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 31 maça çıkan Leao, 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. İtalyan deviyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Portekizli yıldızın güncel piyasa değeriyse 50 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'den Leao için çılgın teklif! Bu rakam çok konuşulur

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