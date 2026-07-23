Fenerbahçe'den Leao için çılgın teklif! Bu rakam çok konuşulur
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Mason Greenwood transferiyle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe, yine çok konuşulacak bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin adı Galatasaray ile de anılan Portekizli yıldız Rafael Leao için yaptığı dev teklifi duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 18:17
Fenerbahçe, özellikle transferi için büyük uğraş verilen Mason Greenwood'u takıma kazandırarak dünya çapında ses getirdi.
Sarı-lacivertliler, Greenwood'un ardından bir ses getirecek transfer için daha kolları sıvadı.
Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği Portekizli yıldız Rafael Leao için dev bir teklif yaptı.
12 MİLYON EURO+BONUSLAR ÖNERİLDİ
İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Leao'ya 4 yıllık sözleşme ve 12 milyon Euro + bonuslar şeklinde maaş önerdiğini yazdı.
40 MİLYON EURO BONSERVİS
SportMediaset muhabiri Orazio Accomando'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Milan'a 40 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmeye hazır olduğu belirtildi.
TARİHE GEÇEBİLİR
Rafael Leao, 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olması halinde, 39 milyon Euro'ya transfer edilen Mason Greenwood'u geçerek kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçecek.
Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 31 maça çıkan Leao, 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. İtalyan deviyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Portekizli yıldızın güncel piyasa değeriyse 50 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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