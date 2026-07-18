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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Roma cephesinden Greenwood itirafı! "Maaş bütçesi..."

Roma cephesinden Greenwood itirafı! "Maaş bütçesi..."

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood'un ismi Roma ile de anılmıştı. İtalyan ekibinin teknik direktörü Gian Piero Gasperini, Fenerbahçe'nin yeni transferi için dikkat çeken bir itirafta bulundu. İşte o sözler... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 16:46
Roma cephesinden Greenwood itirafı! "Maaş bütçesi..."

Fenerbahçe, Mason Greenwood ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Roma cephesinden Greenwood itirafı! "Maaş bütçesi..."

Sarı-lacivertliler, Greenwood'un bonservis bedeli olan 39 milyon euronun 3 sene içerisinde 3 eşit taksitle ödeneceğini duyurdu.

Roma cephesinden Greenwood itirafı! "Maaş bütçesi..."

Fenerbahçe ayrıca FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelinin de kendileri tarafından ödeneceğini belirtti.

Roma cephesinden Greenwood itirafı! "Maaş bütçesi..."

Mason Greenwood'un ismi Fenerbahçe'ye katılmadan önce transfer iddialarında Roma ile de anılmıştı.

Roma cephesinden Greenwood itirafı! "Maaş bütçesi..."

İtalyan ekibinin Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Greenwood hakkında flaş bir itirafta bulundu.

Roma cephesinden Greenwood itirafı! "Maaş bütçesi..."

Basın toplantısında konuşan Gasperini, Roma'nın transfer gündeminde olan Crysencio Summerville ve Fenerbahçe'ye transfer olan Greenwood için gelen, "Crysencio Summerville veya Mason Greenwood transfer edilebilir isimler miydi?" sorusuna cevaben şu ifadeleri kullandı:

Roma cephesinden Greenwood itirafı! "Maaş bütçesi..."

"Belli ki hayır ama bu bir tercih meselesi. Kulübün bu transferleri karşılayamaması nedeniyle değil.

Roma cephesinden Greenwood itirafı! "Maaş bütçesi..."

Bir sözleşme standardı belirlemek gerekiyor ve bu doğru bir yaklaşım. Takımı üçüncü sıraya taşıyan oyuncular var ve yüksek maaşlı oyuncuların gelmesi sorunlara yol açabilir.

Roma cephesinden Greenwood itirafı! "Maaş bütçesi..."

Maaş bütçesi, kulüp için hayati önem taşıyor. Bu parametrelere uymak mümkün olmadığında, elbette başka oyunculara yönelim olabilir."

Roma cephesinden Greenwood itirafı! "Maaş bütçesi..."

Gasperini ayrıca, "Şampiyonlar Ligi'ne gelen bir oyuncunun hemen yeni gelen biri tarafından geçilmesi güzel bir şey değil. Ayrıca kulübe de faydalı oluyor. Parametrelere uymuyorsa başka profillere yönelmek daha iyi." Dedi.

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