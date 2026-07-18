Roma cephesinden Greenwood itirafı! "Maaş bütçesi..."
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood'un ismi Roma ile de anılmıştı. İtalyan ekibinin teknik direktörü Gian Piero Gasperini, Fenerbahçe'nin yeni transferi için dikkat çeken bir itirafta bulundu. İşte o sözler... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 16:46
Mason Greenwood'un ismi Fenerbahçe'ye katılmadan önce transfer iddialarında Roma ile de anılmıştı.
İtalyan ekibinin Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Greenwood hakkında flaş bir itirafta bulundu.
Basın toplantısında konuşan Gasperini, Roma'nın transfer gündeminde olan Crysencio Summerville ve Fenerbahçe'ye transfer olan Greenwood için gelen, "Crysencio Summerville veya Mason Greenwood transfer edilebilir isimler miydi?" sorusuna cevaben şu ifadeleri kullandı:
"Belli ki hayır ama bu bir tercih meselesi. Kulübün bu transferleri karşılayamaması nedeniyle değil.
Bir sözleşme standardı belirlemek gerekiyor ve bu doğru bir yaklaşım. Takımı üçüncü sıraya taşıyan oyuncular var ve yüksek maaşlı oyuncuların gelmesi sorunlara yol açabilir.
Maaş bütçesi, kulüp için hayati önem taşıyor. Bu parametrelere uymak mümkün olmadığında, elbette başka oyunculara yönelim olabilir."
Gasperini ayrıca, "Şampiyonlar Ligi'ne gelen bir oyuncunun hemen yeni gelen biri tarafından geçilmesi güzel bir şey değil. Ayrıca kulübe de faydalı oluyor. Parametrelere uymuyorsa başka profillere yönelmek daha iyi." Dedi.
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