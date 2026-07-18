Mason Greenwood'un ismi Fenerbahçe'ye katılmadan önce transfer iddialarında Roma ile de anılmıştı.

Basın toplantısında konuşan Gasperini, Roma'nın transfer gündeminde olan Crysencio Summerville ve Fenerbahçe'ye transfer olan Greenwood için gelen, "Crysencio Summerville veya Mason Greenwood transfer edilebilir isimler miydi?" sorusuna cevaben şu ifadeleri kullandı: