Yeni sezon öncesinde şampiyonluk yarışına iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetimin, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hücum hattını güçlendirmek için dünya futbolunun tanınmış isimlerinden Darwin Nunez'i gündemine aldığı öne sürüldü.

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

Dış basında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Al Hilal forması giyen Uruguaylı golcünün transferi için yürütülen görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Siyah-beyazlıların, transferi kiralık formülüyle tamamlamak istediği ve taraflar arasındaki temasların son dönemde hız kazandığı belirtildi. Haberde, sözleşme şartlarının büyük bölümünde de anlaşma sağlandığı iddia edildi.

4 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Beşiktaş'ın, Darwin Nunez'in kiralık transferi için Al Hilal'e 4 milyon euro önerdiği öne sürüldü. Uruguaylı yıldızın ise kariyerini yeniden Avrupa'da sürdürmek istediği ve siyah-beyazlı kulübün sportif projesine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR

27 yaşındaki santrfor, Ağustos 2025'te Al Hilal'e transfer olurken Suudi Arabistan ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen deneyimli golcü, Uruguay Milli Takımı formasıyla bugüne kadar çıktığı 41 karşılaşmada 13 gol kaydetti. Darwin Nunez'in adı son dönemde Fenerbahçe'nin yanı sıra Barcelona ve Atlanta United ile de anıldı.

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