CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Darwin Nunez bombası! Anlaşma sağlanmak üzere

Beşiktaş'tan Darwin Nunez bombası! Anlaşma sağlanmak üzere

Beşiktaş, santrfor transferinde dünya futbolunun dikkat çeken isimlerinden Darwin Nunez için devreye girdi. Siyah-beyazlıların Al Hilal ile kiralık transfer görüşmelerinde önemli mesafe kat ettiği, Uruguaylı yıldızın ise Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 15:45
Beşiktaş'tan Darwin Nunez bombası! Anlaşma sağlanmak üzere

Yeni sezon öncesinde şampiyonluk yarışına iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetimin, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hücum hattını güçlendirmek için dünya futbolunun tanınmış isimlerinden Darwin Nunez'i gündemine aldığı öne sürüldü.

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

Dış basında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Al Hilal forması giyen Uruguaylı golcünün transferi için yürütülen görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Siyah-beyazlıların, transferi kiralık formülüyle tamamlamak istediği ve taraflar arasındaki temasların son dönemde hız kazandığı belirtildi. Haberde, sözleşme şartlarının büyük bölümünde de anlaşma sağlandığı iddia edildi.

4 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Beşiktaş'ın, Darwin Nunez'in kiralık transferi için Al Hilal'e 4 milyon euro önerdiği öne sürüldü. Uruguaylı yıldızın ise kariyerini yeniden Avrupa'da sürdürmek istediği ve siyah-beyazlı kulübün sportif projesine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR

27 yaşındaki santrfor, Ağustos 2025'te Al Hilal'e transfer olurken Suudi Arabistan ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen deneyimli golcü, Uruguay Milli Takımı formasıyla bugüne kadar çıktığı 41 karşılaşmada 13 gol kaydetti. Darwin Nunez'in adı son dönemde Fenerbahçe'nin yanı sıra Barcelona ve Atlanta United ile de anıldı.

İŞTE O HABER

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray yıldız isimle el sıkıştı! Transferi duyurdular
Leao'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray...
DİĞER
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A maç günü!
Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası Ayasofya mesajı: "Açmak bize nasip oldu"
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe yeni Dzeko'sunu buldu!
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Formula 1'de sıradaki durak Macaristan Formula 1'de sıradaki durak Macaristan 15:18
Filenin Sultanları Çin ile karşılaşacak Filenin Sultanları Çin ile karşılaşacak 15:14
Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor 15:11
RAMS Başakşehir maçına Belçikalı hakem RAMS Başakşehir maçına Belçikalı hakem 14:17
Beşiktaş'ta rövanş hazırlıkları başladı! Beşiktaş'ta rövanş hazırlıkları başladı! 14:12
Leao'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... Leao'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... 13:41
Daha Eski
G.Saray'da şaşırtan ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'da şaşırtan ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu 13:04
F.Bahçe'ye Belçikalı hakem F.Bahçe'ye Belçikalı hakem 12:57
F.Bahçe yeni Dzeko'sunu buldu! F.Bahçe yeni Dzeko'sunu buldu! 12:20
Türkiye-Bulgaristan maçı hangi kanalda? Türkiye-Bulgaristan maçı hangi kanalda? 12:00
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri 11:39
Beşiktaş'ta Vlahovic gelişmesi! Menajeri İstanbul'a geliyor Beşiktaş'ta Vlahovic gelişmesi! Menajeri İstanbul'a geliyor 11:22